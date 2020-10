Kom og oplev "Betty & The Boys" i Kokkedal Kirke. Pressefoto

New Orleans kommer til Hørsholm

Er du til jazz med et strejf af New Orleans i kirken, så er det en mulighed i Kokkedal Kirke lørdag 24. oktober kl. 15.00.

Det er gruppen 'Betty and The Boys', der spiller jazzmusik fra New Orleans, stedet hvor det hele begyndte.