Se billedserie Som led i udvidelsen og moderniseringen af Rungsted Havn etableres der blandt andet en ny eventplads på Nokken, som udbygges markant. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard

Netop vedtaget: Populær havn står overfor udvidelse i millionklassen

Mandag står det fast, at Rungsted Havn står overfor en ambitiøs udvidelse, der kommer til at løbe op i et trecifret millionbeløb.

Hørsholm - 20. september 2021

179,3 millioner kroner. Det er den samlede pris for den udvidelse, som Rungsted Havn gennem de næste fire til syv år står overfor.

Det er besluttet mandag eftermiddag, hvor alle partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse har underskrevet en aftale om den kommende udvidelse. Der har tidligere været fremlagt tre scenarier for udvidelsen, og med mandagens underskrifter har politikerne lagt sig fast på det største og mest ambitiøse scenarie.

Aftalen vil resultere i en bedre havn for både sejlere og besøgende, fortæller Jørgen Thorsell, der er formand for Rungsted Havns bestyrelse.

- Havnen bliver både større og bedre for sejlerne, giver bedre trafikforhold, er fyldt med nye funktioner til byens borgere og giver masser af nye muligheder for at nyde vandet og udsigten. Havnen bliver en attraktiv oase for alle. Vi skaber også en helt ny eventplads, hvor vi kan samles til store sejlstævner, havnefest og andre kulturelle aktiviteter, siger han.

Skitse over, hvordan der kan etableres udspring, badebro med afskærmning samt vandskibro, sauna og omklædningsfaciliteter med mere på nordmolen. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard

Flere bådpladser skal afhjælpe ventelister Udvidelsen betyder også, at den nuværende havn med cirka 750 pladser udbygges med omkring 200 nye bådpladser og flere gæstepladser. Tilkomsten af flere bådpladser vækker glæde hos Anders Myralf, der er formand for Kongelig Dansk Yacht Klub, der blandt andet holder til i Rungsted Havn.

- Vi støtter op om den aftale, der er indgået. Som klub i havnen er vi glade for, at der kommer flere både i havnen og mere aktivitet på vandet. Det er positivt, at flere mennesker får mulighed for at dyrke vores sport frem for at stå på en venteliste. Vi dyrker en fantastisk sport ude i naturen og det er altid dejligt, at flere kan være med, siger han.

Af udviklingsplanen for den kommende udvidelse fremgår det, at de nye bådpladser skal være med til at nedbringe de alenlange ventelister, hvor der på nuværende tidspunkt står hele 820 i kø. I dag skal man vente mellem fem og 25 år på en plads i Rungsted Havn.

Markant udvidelse og modernisering

Udover de nye bådpladser vil projektet indeholde et markant løft af Rungsted Havn, der blandt andet indebærer en udbygning af »Nokken«, en udvidelse af stranden mod øst og en fornyelse af den stensætning, der afgrænser stranden mod syd. Samtidig vil udvidelsen resultere i flere toiletter, renovering af flydebroer, jollerampe, ligesom bølgebryderen i inderhavnen udvides til en decideret plads med blandt andet legeområde, bænke og solterrasser. Derudover udvides strandområdet med blandt andet klitter og en tilhørende klippeø, ligesom der etableres et kunstigt rev, nye grillsteder, et havbad, stadepladser til foodtrucks, en madpakkepavillon og sågar et udspringstårn.

Illustration af, hvordan et udspringstårn på nordmolen kan se ud. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard

De mange nye tiltag kommer til at løfte havnen i mange år frem, fortæller borgmester Morten Slotved (K) i den forbindelse.

- Hørsholm er en unik og attraktiv by og sådan skal det fortsat være. Jeg er derfor glad for, at vi står sammen om at udvikle byens mest besøgte rekreative område, lyder det fra borgmesteren, der fortsætter:

- Rungsted Havn skal være en havn for alle, og dét afsæt har været et meget tydeligt omdrejningspunkt i hele processen frem mod et færdigt udviklingsforslag. Vi har udviklet projektet sammen med bestyrelsen i Rungsted Havn og sammen med borgerne. Det vi sætter i gang nu, skal også stå om 25 og 50 år, så det er en vigtig aftale vi indgår i dag, siger han.

Selvom meget er blevet vedtaget, er der også elementer, som udgår af det oprindelige oplæg til udvidelsen. Eksempelvis vil der ikke blive etableret en kajak-polobane, ligesom foreslåede shelters ikke er en del af aftalen.

Samtlige partier i Hørsholm Kommune er med i den nye havneaftale. Med til at underskrive aften er partilederne. Fra venstre ses Maj Allin Thorup (K), Jakob Nybo (LA), Glen Madsen (DF), Ann Lindhardt (V), borgmester Morten Slotved (K), Svend Erik Christiansen (S) og Henrik Klitgaard (R). Thorkild Gruelund (Q) støtter også op om aftalen, men kunne ikke være med, da planerne for Rungsted Havn blev fremlagt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Låner til udvidelse Den nye havneudvidelse er delvist lånefinansieret, og det betyder, at Hørsholm Kommune låner lige over 150 millioner kroner for at finansiere udvidelsen. Det er dog ikke alle 150 millioner, som kommer fra Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte 120 millioner kroner til udvidelsen af havnen, mens Rungsted Havn selv bidrager med 60 millioner kroner, så budgettet i alt ender på de cirka 180 millioner.

I løbet af efteråret vil Hørsholms borgere få mulighed for at få mere at vide om projektet. Forventningen er, at den første spade stikkes i jorden i 2023. Moderniseringen af havnen forventes at være gennemført senest i 2026. Aftalen »Rungsted Havn - En havn for alle« er en del af Hørsholm Kommunes budget for 2022-2025, og er underskrevet af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen. Den politiske aftale kan ses på horsholm.dk. Her linkes også skitserne til projektet, som findes på Rungsted Havns hjemmeside rungsted-havn.dk.

Skitse over, hvordan der kan etableres grill-pladser med mere i forbindelse med sydsiden af den nye Nokke. Illustration: Hasløv & Kjærsgaard

Tidsplan for udvidelse 2022: Indhentning af kritiske tilladelser fra eksempelvis Kystdirektoratet, detailprojektering, udbud af rådgivningsopgave, organisering med mere. Lokalplansarbejde igangsættes.

2023: Molerne påbegyndes, indretning af byggeplads, mulige p-pladser på Strandvej og parkering ved Foderbrættet med mere.

2024: Molerne færdiggøres og apteres med broer, terrasser med mere. Der laves uddybninger og Sydstranden udvides.

2024-25: Nokkens landareal etableres, nye bådebroer og multiklubhus, klippeøen etableres, bebyggelser og broer på nordmolen, beplantning, klitter og legeplads mm. på sydstranden.

2026: Broer og bygninger med mere på klippeøen, Nokken færdiggøres. Nye og forskønnede adgangsveje, promenader, parkering og vinteropbevaring. Stiforbindelse til nordmolen etableres.

relaterede artikler

