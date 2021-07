Se billedserie Over de næste år vil Hørsholm Kommune udvikle Kokkedal Stationsområde, og torsdag er det offentliggjort, at Sophienberg Gruppen har vundet udbuddet.Se, hvordan området kommer til at se ud her. Illustration: RUM

Send til din ven. X Artiklen: Netop offentliggjort: Her er fremtidens stationsområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netop offentliggjort: Her er fremtidens stationsområde

Over de næste år vil Hørsholm Kommune udvikle Kokkedal Stationsområde, og torsdag er det offentliggjort, at Sophienberg Gruppen har vundet udbuddet. Se, hvordan området kommer til at se ud her

Hørsholm - 01. juli 2021 kl. 16:14 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Nye boliger, parkering under jorden til næsten alle ejendomme, parkeringspladser som er kommunalt ejet til pendlere, et friplejehjem, en ny dagligvareforretning, et parkeringshus og en tryggere færdsel i området ved Kokkedal Station.

Det er, hvad borgmester Morten Slotved (K) og Hørsholm Kommune ifølge borgmesteren præsenterer torsdag, da vinderen af udbuddet af Kokkedal Stationsområde bliver offentliggjort.

Borgmester Morten Slotved (K) fortæller, at vinderen af udbuddet kommer med høj kvalitet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Sophienberg Gruppen, der har vundet udbuddet, har præsenteret detaljerede planer for området. Blandt andet vil Kokkedal Stationsområde fremover indeholde 606 parkeringspladser i alt, en cirkulær bygning kaldet »Kronhøj«, der skal binde hele området sammen, og en ny bro.

Borgmester: Det er høj kvalitet Borgmester Morten Slotved (K) fortæller, at han er særdeles glad for de nye planer.

- Det er virkelig høj kvalitet, og det bliver et løft til hele bydelen. Vi kommer til at se en bydel vokse og dermed blive et mere attraktivt sted at bo. Det vil give flere borgere i området og forhåbentlig også være med til at skabe øget tryghed, siger han og fortsætter:

- Der har tidligere været kritik af parkeringsfaciliteterne. Nu bliver parkeringspladserne isoleret, og der er opsat overvågning, ligesom der bliver adgangskontrol til pladserne. På den måde kan vi sikre, at der ikke bliver utryghed omkring parkeringspladsen. Arbejdet skal ses i forlængelse af den nylige tryghedsmålingen, hvor 45 procent af de adspurgte følte sig utrygge på Kokkedal Station, lyder det fra borgmesteren med henvisning til en tryghedsmåling, som Hørsholm Kommune offentliggjorde i sidste uge.

Over de næste år vil Hørsholm Kommune udvikle Kokkedal Stationsområde, og torsdag er det offentliggjort, at Sophienberg Gruppen har vundet udbuddet. Se, hvordan området kommer til at se ud her. Illustration: RUM

Første spadestik kommer til at finde sted anden halvdel af 2022, mens hele projektet skal stå færdigt i slutningen af 2024.

Her kan du se, hvordan de forskellige delelementer i den nye bydel er placeret. Den blå cirkel er Kronhøj, der skal bestå af familieboliger, et seniorbofællesskab og butikker. De gule bygninger er familieboliger. Den orange bygning er kollegieboliger. De grå bygninger udgøres af et seniorbofællesskab, en dagligvarebutik og et p-hus. De røde bygninger er endnu et seniorbofællesskab og de turkis bygninger er det kommende friplejehjem. Illustration: RUM

»Ingen mastodonter« Da de indkomne bud blev præsenteret for kommunalbestyrelsens medlemmer i marts, stemte flere partier øjeblikkeligt nej til forslagene. Hverken Venstre, Thorkild Gruelunds Socialkonservative eller Dansk Folkeparti kunne stemme for, da man mente, at byggeplanerne i området var for omfattende.

- Alle forslag var mere eller mindre mastodonter som var klemt sammen på de små byggegrunde som er ved stationen, derfor stemte jeg imod. Jeg ser egentligt gerne byggeri eksempelvis et friplejehjem. Men absolut ikke i det omfang, som flertallet af kommunalbestyrelsen har lagt op til, skrev Thorkild Gruelund (Q) efterfølgende i en mail til Frederiksborg Amts Avis, mens

Venstre blandt andet har kritiseret, at en ny dagligvareforretning ved Kokkedal Station vil trække kunder væk fra kommunens eksisterende butikker.

Med planerne foran sig mener borgmester Morten Slotved (K) dog ikke, at man kan betegne byggeriet som et mastodont-byggeri. Tværtimod har man forsøgt at tænke de grønne områder ind i projektet, ligesom man vil givetvis vil øge biodiversiteten i området, lyder det fra borgmesteren.

Over de næste år vil Hørsholm Kommune udvikle Kokkedal Stationsområde, og torsdag er det offentliggjort, at Sophienberg Gruppen har vundet udbuddet. Se, hvordan området kommer til at se ud her. Illustration: RUM

- Når man ser projektet, er det virkelig afbalanceret. Bebyggelsesprocenten for Kokkedal Stationsområde passer rigtig godt ind i områdets terræn, og skyggediagrammerne viser, at de nye bygninger ikke kaster skygge over de eksisterende boliger. Der er blevet taget hensyn gennem hele processen, lyder det fra borgmesteren, som fortsætter:

- Vi har et krav om, at projektet skal hæve biodiversiteten i området. Samtidig har vi tænkt ind, at vi skal beholde de grønne pletter i området. Vi har også været meget opmærksomme på højder, så vi sikrer, at det ikke bliver store mastodont-klodser, lyder det fra borgmesteren, da Frederiksborg Amts Avis spørger ind til den kritik, som både politikere og borgere har rejst af projektet.

I den forbindelse nævner borgmesteren, at de tidligere studier af volume i området har fået byggeriet til at se voldsommere ud, end det bliver tilfældet i virkeligheden.

- Det første studie, som vi så, var et volume-studie. Nu har vi de konkrete planer, og her viser arkitekterne, hvad man egentlig kan med området. Volume-studiet viste store byggeklodser, men nu ser vi det konkrete projekt - og man kan man se, at projektet ikke er særlig voldsomt. Vi skaber gode byrum, som man skal kunne være i, siger borgmester Morten Slotved (K), der håber, at borgerne vil tage godt imod det nye projekt.

En tidligere flittigt diskuteret del af planerne er det nye friplejehjem i området. Her vil det første spadestik tages i slutningen af 2022, mens opførelsen af det nye friplejehjem i området Ved Klædebo påbegyndes i år.

relaterede artikler

DEBAT: Kokkedals stationsprojekt skaber større tryghed 27. juni 2021 kl. 15:32

Stor måling af tryghed: Her er folk mest bange for at gå 24. juni 2021 kl. 07:39

Snart løftes sløret for fremtidens stationsområde 18. juni 2021 kl. 09:17