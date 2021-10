Se billedserie Ernæringsterapeut og forfatter Anne van der Merwede har boet 30 år i Hørsholm og i mere end tyve år skrevet for Meny Dalgaard Supermarked. Nu er hun aktuel med kogebogen "MAD I FAD - nem og lækker mad i ét fad". Pressefoto

Nem mad med Anne: 60 sunde retter i et fad

Ernæringsterapeut Anne van der Merwede fra Hørsholm er aktuel med kogebogen "Mad i fad"

Hørsholm - 09. oktober 2021 kl. 15:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det skal være nemt og overkommeligt for alle at tilberede et sundt og velsmagende måltid. Og mens duften spreder sig i køkkenet, får man frigivet lidt tid til at hygge med familien eller forkæle sig selv med de ting, man holder af at lave.

Det er tanken og ønsket bag de over 60 nye opskrifter som Anne van der Merwede, ernæringsterapeut fra Hørsholm, har samlet i sin nye kogebog "Mad i Fad - nem og lækker mad i ét fad".

- Jeg har skrevet bogen, fordi det virkelig er nemt at lave mad i fad, og det på mange måder er magisk, fordi det kræver et minimum af arbejde og tid. De fleste retter i denne bog kan klargøres på bare 15 minutter og passer ind i en travl hverdag. Alt du skal bruge - ud over råvarer - er skærebræt, kniv, skål og et ovnfast fad, oplyser Anne van der Merwede.

Samtidig lover hun, at retterne er både sunde og velsmagende.

- Fælles for opskrifterne er, at de er simpelt opbygget, lette at gå til og ikke kræver de store indkøb. Ingen forudgående stegning eller sautering - alt tilberedes i fadet i ovnen - og så kan opskrifterne bruges af både børnefamilier, ægtepar og enlige, tilføjer kogebogsforfatteren og finder det derfor oplagt at inddrage børn og køkken-novicer i tilberedningen.

Fokus på smag og sundhed Når først alle ingredienser er klargjort og snittet, passer retten sig selv i ovnen, og al saft og kraft bliver i fadet, så der ikke er brug for en masse specialprodukter eller saucer for at få maden til at smage godt. Det er nemt, fastslår 66-årige Anne van der Merwede.

De flere end 60 opskrifter i bogen omfatter morgenmad/brunch, hovedretter med grønt, fisk, fjerkræ og kød samt desserter. Hver opskrift er skræddersyet, så der er fokus på både smag, sundhed og forkælelse af alle kroppens sanser.

Anne van der Merwede er uddannet ernæringsterapeut og har i mere end 20 år arbejdet med kost og ernæring. Ligeså længe har hun skrevet for Meny Dalgaard Supermarked i Kongevejs Centret.

Det betyder, at hun har fingeren på pulsen om de nyeste råvarer, nye trends og hvilke råvarer, som er nemme at få fat i. Dertil kommer en stor faglig viden, hvor sund og velsmagende mad medvirker til at få en velfungerende krop.

Tidligere i år udgav hun bogen "En sund kvindekrop" med tips og over 80 opskrifter, overvejende vegetariske eller veganske samt uden gluten, mælk og hvidt sukker.

Kogebogen "MAD I FAD - nem og lækker mad i ét fad" gør det nemt og overkommeligt at spise godt og leve sundt, påstår bogens lokale forfatter Anne van der Merwede. Pressefoto

