Nedskæringer gik for vidt: Flere konflikter og mindre tid til at tale sammen

Hørsholms skoleledere er glade for at få noget af det tilbage, politikerne tog fra dem sidste år

Hørsholm - 24. november 2020 kl. 10:50 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Håbet er, at vi med lidt mere ledelseskraft får mere mangfoldighed og dermed tid og rum til at lave den skole vi er glade for og stolte af."

Sådan udtrykker skolededer på Rungsted Skole, Ulla Wiese Christensen, sin glæde over, at partierne bag næste års budgetforlig kunne enes om at tilbageføre noget af det, samme politikerkreds tog fra skolerne for et år siden.

Hun håber også, at der med lempelsen bliver mere plads til at komme ud i klasseværelserne for at observere undervisning og sparre med lærerne. Et håb, hun deler med sine kolleger i Hørsholm, som Ugebladet har talt med. De er overordnet glade for, at politikerne har indset, at de sidste år gik for hårdt til værks.

Det skinner også igennem i aftaleteksten bag budget 2021-2024. Her kan man læse, at aftaleparterne "er nået til den erkendelse, at sidste års markante reduktion af ledelse og administration på skolerne var for vidtgående."

Derfor blev de i denne omgang enige om at rette op på det. Ikke i fuldt omfang, for det er kun ca. halvdelen af de ressourcer, der blev fjernet for i år, der vender tilbage næste år.

Øget sårbahed På Hørsholm Skole fik nedskæringen den konsekvens, at skolen mistede en skolesekretær.

"Jeg måtte varsle en sekretær så meget ned i tid, at vedkommende ikke så meningen i at fortsætte. Derfor gik vi fra to til én sekretær. Der er jo stadig børn, der slår sig, Aula og nye systemer, man skal finde rundt i, og nye opgaver i forbindelse med corona. Det binder mere til skrivebordet. Det skal jo fungere," siger skoleleder Ane Christine Larsen.

Hun oplever en øget sårbarhed ved sygdom og fravær som resultat af nedskæringerne og håber, at der bliver lempet netop på sårbarheden - og at ledelsen får mere tid til at være tæt på undervisningen.

Højere konfliktniveau På Rungsted Skole mener skoleleder Ulla Wiese Christensen, at besparelserne har ramt skolens udvikling.

"Aftaleparterne er nået til den erkendelse, at sidste års markante reduktion af ledelse og administration på skolerne var for vidtgående, og ønsker derfor delvist at tilbageføre ledelses- og administrative ressourcer. Der afsættes 741.000 kr. i 2021 og 1.481.000 kr. årligt fra 2022 og frem. "Vi har måttet give noget køb på den pædagogiske sparring og tiden ude i klasselokalerne," siger skolelederen, der også har observeret et øget konfliktniveau.

"Ikke at det har præget hverdagen, men der har været enkelte sager, hvor jeg tænker, at havde vi haft lidt mere tid og overskud, så havde vi kunnet gribe ind tidligere. Man får ikke snakket nok med sit personale," lyder Ulla Wiese Christensens beretning.

Mere administration På Usserød Skole blev der i forbindelse med nedskæringerne sparet en SFO-leder væk, og for skoleleder Timm Troest Hald, der i april tiltrådte sit nye job på en gabende tom skole under coronanedlukningen, blev det en hård start. Skolen er gået fra tre til to spor og mistede sammen med besparelserne på den måde to lederstillinger.

"Det er klart, at man så sidder tilbage med flere administrative opgaver," forklarer Timm Troest Hald.

Han kan, som de øvrige skoleledere, endnu ikke sige noget konkret om, hvordan budgetaftalens delvise tilbagerulning af besparelserne kommer til at indvirke på hans skole. Den får først effekt fra det nye skoleår i august 2021 og slår først fuldt igennem i 2022.

Den konkrete udmøntning er noget der tilrettelægges af skolelederne og kommunens centerchef for Dagtilbud og Skole, Hanna Bohn Vinkel.

Når ikke det vi vil På Vallerødskolen var der fem i ledelsen før nedskæringerne, nu er der fire og en halv. Her håber souschef Jesper Hviid Andersen, at noget af det pres, der har været på ledelsen, forsvinder.

"Jeg synes det har været svært at prioritere det, vi helst vil, højest: At være tæt på eleverne og medarbejderne i det daglige," siger han og stemmer i med de øvrige skoleledere i glæden over budgetaftalen.