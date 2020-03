Narkopåvirket kvinde uden kørekort kørte med flade dæk

Bilen kørte også uden rette lygteføring og med flade dæk. En patrulje kørte til området for at kigge efter bilen, og på Frederiksborgvej passerede de en bil, som passede på beskrivelsen.

Patruljen henvendte sig derfor til føreren af bilen, en 23-årig kvinde fra Kgs. Lyngby. Et narkometer viste, at hun formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og hun blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.