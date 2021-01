Byggeriet af boliger i PH Park er kommet et stort skridt nærmere efter Planklagenævnet har afvist klagerne fra Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse.

Send til din ven. X Artiklen: Nævn afviser klage: Nu er der grønt lys til PH Park Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nævn afviser klage: Nu er der grønt lys til PH Park

Grundejerforenings klager over PH Park-projektet har ikke fået medhold i Planklagenævnet. Nu kan der sættes gang i byggeriet af 250 boliger

Hørsholm - 12. januar 2021 kl. 14:48 Kontakt redaktionen

De 250 boliger i Hørsholms kommende bydel, PH Park, der er planlagt opført på den tidligere sygehusgrund, er nu rykket et stort skridt nærmere.

Læs også: Sampension investerer trecifret millionbeløb i PH Park

For Planklagenævnet har i fredags afgjort klagerne fra Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse, og de får ikke medhold.

Det betyder, at der er nu grønt lys for boligprojektet, samt at både kommuneplantillæg og lokalplan stadig gælder.

SAGEN KORT Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2017 Udviklingsplan for PH Park, der fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab i området

Udviklingsplanen har dannet baggrund for udbud og salg af parceller på grunden

I februar 2018 blev byggefelt 1 og 2 udbudt til salg, og i den forbindelse blev byggefelt 2 solgt. Efterfølgende blev byggefelt 1, 3 og 4 udbudt til salg, og i den forbindelse blev disse solgt til én bygherre i marts 2019. Begge salg betinget af en byggeretsgivende lokalplan

På baggrund af udviklingsplanen for PH Park og de to vinderprojekter, er forslag til Lokalplan 170 og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 udarbejdet

Lokalplansforslagene blev fremlagt i offentlig, lovpligtig høring i perioden fra den 3. juni 2019 til den 26. august 2019

Hørsholm Kommune vedtog den 28. oktober 2019 lokalplan 170 for boligområde PH Park og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29

Umiddelbart efter modtog Planklagenævnet klager fra Grundejerforening Hørsholm Gårdhuse, der klagede over kommunens afgørelser om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Planklagenævnet modtog klagerne den 17. januar 2020 fra Hørsholm Kommune

Planklagenævnet har d. 8. januar 2021 afgjort sagen og giver ikke medhold i klagerne, hvilket betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen stadig gælder.







Kilde: Hørsholm Kommune Kilde: Hørsholm Kommune Tak for tålmodighed Jeg er selvfølgelig tilfreds med afgørelserne i Planklagenævnet, men jeg er mindre tilfreds med, at det skal tage nævnet godt et år at afgøre klager, som har så entydige udfald," siger borgmester Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse.

"Jeg kan kun takke grundkøberne, Svanen Gruppen og Calum A/S, for deres tålmodighed. For mig er den klare afgørelse en bekræftelse af, at administrationen har leveret et godt og solidt håndværk. Nu kan vi se frem mod et godt samarbejde med byens borgere, herunder naboerne og køberne af grundene," meddeler borgmesteren videre.

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse har i deres klager navnligt anført, at der burde være foretaget en høring tidligere i lokalplanprocessen, og at deres indsigelser ikke er blevet inddraget, ligesom de mener, at Hørsholm Kommune har inddraget usaglige hensyn.

Salget kan afsluttes Endvidere har grundejerforening klaget over kommunens afgørelse om, at der ikke skulle foretages en miljøscreening. Denne klage afviste Planklagenævnet den 5. oktober 2020, da klagefristen var overskredet.

Ifølge Hørsholm Kommune betyder Planklagenævnets afgørelser, at både kommuneplantillægget og lokalplanen er gældende. Dermed kan handlen med salg af de fire grunde (byggefelter) til Calum A/S og Svanen Gruppen endelig afsluttes, og de kan nu komme videre med byggeprojekterne på grundene.

relaterede artikler

Nybolig om salgspause i PH Park: En klog beslutning 05. august 2020 kl. 06:30

Byudvikling: Kæmpe forskel på nabokommunerne 16. juni 2020 kl. 12:15