Næsten som et besøg af Axl Rose og resten af bandet

Det er i hvert fald sket - flere gange - for engelske Guns 2 Roses, som lørdag 12. juni kl. 20 giver den heavy-gas i Trommen med 'You Could Be Mine', 'Paradise City', 'Sweet Child o' Mine', 'Don't Cry', 'Welcome to the Jungle' og alle de andre klassikere.