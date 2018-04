Nabokommunes nye bymidte kan være god for Hørsholm

Borgmester Morten Slotved (K) vil fokusere på Hørsholms egen handelsliv. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 25. april 2018 kl. 07:26 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommunes planer om store udsalgsvarebutikker, et hotel, restauranter og legeland på Cirkelhus-grunden nær kommunegrænsen i Kokkedal er kendetegnende for en bymidte, lyder vurderingen fra Erhvervsstyrelsen, der i første omgang skal give tilladelse til Fredensborg Kommunes planer.

Men selvom projektet altså har karakterer af en ny bymidte, frygter politikerne i Hørsholm ikke, at det nødvendigvis vil have negative konsekvenser for handelslivet i Hørsholm.

Henrik Klitgaard (R), der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mener derimod, at projektet endda muligvis kan medføre noget positivt for Hørsholm.

- Fredensborg Kommune er i deres gode ret til at træffe de dispensationer, de mener, er bedst for deres kommune. Isoleret set er det ikke særligt rart for Hørsholms detailhandel at kunne se frem til en konkurrent lige på den anden side af kommunegrænsen, men når vi ikke kender de nøjagtige planer, må vi hellere afvente og se, hvad vi står over for, frem for at være negative. Det kan måske være, det kan medføre noget positivt til Hørsholm Kommune, siger Henrik Klitgaard og lægger vægt på, at såfremt Fredensborgs planer adskiller sig fra det, der allerede i dag findes i Hørsholm, kan det have en god effekt på Hørsholms handelsliv.

Heller ikke borgmester Morten Slotved (K) kender nabokommunens planer i detaljer. Han vil dog lægge sit fokus på sin egen kommune.

- For mig er det vigtigt, at vi fastholder udviklingen i Hørsholm og bymidten, og det er der, jeg koncentrerer mine kræfter. Jeg respekterer, at Fredensborg prøver at udvikle en del af deres kommune, men jeg koncentrerer mig mest om, hvor Hørsholm er henne i det her. Vi skal sikre, at vores erhvervsliv og butiksområder har en fremtid og er i udvikling, siger Morten Slotved.