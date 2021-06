Se billedserie Maja Seistrup og Lasse Stein Holst lejer sig ind på Langiltegård, og de er bekymrede for, hvorvidt et rensningsanlæg vil ødelægge den naturskønne idyl ved Agiltevej. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Naboer til muligt renseanlæg med skarp kritik: »Hvor er ambitionerne?«

Udsigten til et nyt tværkommunalt rensningsanlæg i Hørsholm har fået en gruppe borgere på barrikaderne. De mener, at man ødelægger et smukt naturområde og byens muligheder for fremtidig udvikling.

Hørsholm - 10. juni 2021 kl. 06:04 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

På hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm er Novafos ved at erhverve et stykke jord, hvor man muligvis vil opføre et nyt rensningsanlæg, der skal erstatte flere eksisterende renseanlæg i Allerød, Rudersdal, en del af Furesø og Hørsholm Kommune. Det meddelte vandselskabet Novafos den 12. maj i år, og siden er der vokset en modstand frem mod planerne.

En borgergruppe er blevet etableret og flere naboer fra området vest for motorvejen og de omkringliggende kvarterer protesterer. Det fortæller Dorte Holst, der udover at bo i Bakkehusene i Hørsholm, er medlem af gruppen »Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg«.

Det er her på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, at Novafos muligvis vil opføre et stort renseanlæg, der skal erstatte flere gamle renseanlæg i Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm Kommune. Foto: Allan Nørregaard

- Da vi først hørte om planerne, ville jeg gerne vide mere, men det var ikke ret nemt at få yderligere informationer. Vi begyndte at dykke ned i de fremlagte dokumenter, og så blev jeg faktisk vred. Vi kan ikke få øje på, hvad argumentet er for at det skal ligge her, og for at vi overhovedet har brug for et nyt renseanlæg, fortæller hun og fortsætter:

- Vi har kapacitet på det eksisterende renseanlæg helt frem til 2070, og Novafos siger selv, at det er muligt at optimere teknologien, så der ikke kommer behov for et nyt renseanlæg. Vi har rigeligt med kapacitet i forvejen, og vi renser allerede vand for flere kommuner. Det er umuligt at se, hvad der er i det for os. Jeg kan hurtigt få øje på alt det, der ikke er i det for os, men vi kan ikke læse os til, hvorfor det er en god ide, fortæller hun, da Frederiksborg Amts Avis møder hende og flere andre medlemmer af borgergruppen.

Dorte Holst og Asger Myken bor begge i Bakkehusene, og de er bekymrede over udsigten til et nyt rensningsanlæg. Her står de sammen med Preben Carøe, der bor på Ringvej. Han er - udover at være formand for Venstre Hørsholm, bekymret over planerne om et muligt renseanlæg på Agiltevej. Foto: Allan Nørregaard

Glemmer naturen og borgernes adgang til den Et af medlemmerne af den nye borgergruppe er Troels Brink Mylin, som ejer Langiltegård i Hørsholm sammen med sin kone.

Gården ligger nær jorden, hvor det mulige renseanlæg skal opføres, og han er ikke glad for udsigterne til at få tung industri ind i det ellers naturskønne område.

- Renseanlægget er planlagt til at ligge 200 meter fra nærmeste bebyggelse, hvor specielt området ved Bakkehusene, Ringvej og Usserød bliver berørt. Det bliver et stort industriområde, som for mig at se er meget ugunstigt for fremtidige generationer, da det kommer til at ligge klos op ad byen. Man skaber en barriere af industri for Hørsholms borgere og deres adgang til rekreative naturområder, lyder det fra Troels Brink Mylin, der samtidig fremhæver områdets biodiversitet.

Lise Johansen fra Hvedehavevej er bekymret over udsigten til et nyt rensningsanlæg. Her står hun sammen med Troels Brink Mylin, der sammen med sin kone ejer Langiltegård. Foto: Allan Nørregaard

- Man giver afkald på adgangen til områder med en høj rekreativ værdi, og jeg er sikker på, at når miljø-undersøgelserne begynder herude, vil mange også opdage, hvor naturmæssigt vigtigt et område det her er, Jeg synes, at det er utrolig uambitiøst, at man vælger at bebygge et sådant område, konkluderer han.

Frygter for økologiske grøntsager Troels Brink Mylin dyrker selv jorden på sin ejendom, og han lejer samtidig et areal ud til de to brødre Heye og Ingvar Grünberg, der driver en restaurant i Nansensgade i København. Til deres restaurant producerer de to brødre både økologiske grøntsager og vin, og de er bekymrede over udsigten til industri ved siden af deres økologiske landbrug.

- Vi har ikke lyst til at være nabo til stor industri, og specielt ikke når vi prøver at dyrke vin og økologiske grøntsager. Det er et meget smukt landskab, som man nu vil ødelægge, lyder det fra Heye Grünberg, der fortæller, at de to brødre vil holde øje med udviklingen i området. Han nævner samtidig, at der er få muligheder for god landbrugsjord tæt på København, og at det vil være ærgerligt, hvis der bliver en mulighed mindre.

- Det er et landområde tæt på byen, som man vælger at ofre til industri, lyder konklusionen fra Heye Grünberg.

Trafik og "metro-byggeri" I borgergruppen er man samtidig bekymrede over, hvad opførelsen af et nyt rensningsanlæg vil gøre ved de veje i området, som i forvejen er ramt af trafikale udfordringer.

- Agiltevej er en gammel middelaldervej, som i forvejen har alt for meget trafik. Man kan se på kort helt tilbage til 1800-tallet, at den har ligget som en grusvej, som man på et tidspunkt bare har lagt asfalt på. Vejen er smal, den bugter sig, og der må slet ikke køre store lastbiler i dag. Hvordan hænger det sammen med den tunge trafik, der vil følge med et rensningsanlæg, spørger Dorte Holst, der samtidig nævner, at anlægget vil medføre et betydeligt gravearbejde, som sammenholdt med de eksisterende planer om separat-kloakering i kommunen kan resultere i et Hørsholm, der sender tankerne i retning af metro-byggeriet i København.

- De kommer til at grave hele byen op, som Dorte Holst formulerer det.

Som et sidste punkt nævner både Troels Brink Mylin og Dorte Holst, at man med rensningsanlægget fjerner muligheden for byudvikling vest for motorvejen, da området vil blive uattraktivt for byudvikling, hvis der opføres et stort rensningsanlæg.

- Det er miljømæssigt uambitiøst, men det er også uambitiøst i forhold til byudvikling. Man bygger en stopklods, der gør det uattraktivt at bo her, lyder det fra Troels Brink Mylin, inden Dorte Holst afslutningsvist bemærker:

- Vi savner visioner. Hvad er visionen for området? Man bør have ambitioner og gøre sig det klart, hvordan man vil udbygge byen. Bygger man et rensningsanlæg her, kommer man ikke til at kunne byudvikle. Jeg tror, det bliver en hæmsko for Hørsholm, siger hun.

