Farveindelingerne på kortet viser, hvor de forskellige hustyper bliver opført PH Park. De Blå firkanter er rækkehuse med to etager, og de lyseblå firkanter viser rækkehuse med tre etager. De grå firkanter viser etagebygninger med fire etager. Mens den ene lysegule firkant viser et såkaldt tårnhus, der udgøres af fem etager, viser de mørkere gule tårnhuse med seks etager. Naboerne til byggeriet har længe været utifredse, da de mener, at det bliver væsentligt højere end de tidligere sygehusbygninger. Illustration: Hørsholm Kommune

Naboer har allerede klaget over ny lokalplan

Mens dele af kommunalbestyrelsen mandag kunne glæde sig over, at Lokalplan 170 for PH Park blev vedtaget, er der malurt i bægeret. Naboer til det kommende byggeri har allerede klaget til Planklagenævnet. De mener, at vedtagelsen af lokalplanen skal ophæves.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her