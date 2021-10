Se billedserie Foto: Fred Jacobsen

Nabo til plejehjem: Hør her, vi støjer mere end I har målt

Strid om støj stikker kæp i hjul på nyt plejehjem

Hørsholm - 20. oktober 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der er usikkerhed om, hvor meget larm der er omkring et kommende plejehjem i erhvervsområdet Ved Klædebo i Hørsholm. Derfor er arbejdet med den lokalplan, der skal sikre et privat friplejehjem i området midlertidigt sat i bero.

Det ærgrer på den ene side en varm tilhænger, formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Jan Klit (K) og bekræfter på den anden side en modstander, den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard, i, at det er "en dårlig idé at placere et plejehjem i et industrikvarter".

Ifølge Jan Klit skal kommunen nu i gang med at lave nye, certificerede og indiskutable støjmålinger for at få et klart billede.

Og de har travlt, de mange politikere, der har presset på for at få banet vejen for et privat plejehjem - blandt andet Jan Klit. De vil nemlig rigtig gerne have taget en beslutning før kommunalvalget den 16. november.

"Jeg håber derfor, at det kan gøres hurtigt," siger Jan Klit.

"Det er en streg i regningen og lidt øv," tilføjer udvalgsformanden.

Det støjer da mere Det er i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 182, kommunen er kommet undervejrs med , at noget ikke stemmer med oplysninger om, hvor meget støj der reelt er i området.

Hørsholm Container A/S, en af plejehjemmets kommende naboer, oplyser nemlig via sin advokat, at virksomheden ikke kan genkende de målinger, der fremgår af lokalplanens høringsmateriale: Virksomheden støjer mere end det er oplyst i støjnotatet, som Hørsholm Container A/S desuden hævder er "behæftet med betydelig usikkerhed".

Hørsholm Container A/S forholder sig kritisk til, hvordan bygherren, Scandinavian Property Development, er nået frem til resultaterne i de støjmålinger, der bliver præsenteret i høringsmaterialet.

Ifølge en orientering til borgmester Morten Slotved og MPU er den foreliggende støjrapport "efter det oplyste" udarbejdet på baggrund af telefonisk indhentede oplysninger, "Hørsholm Container A/S ikke kan genkende".

Derfor bliver lokalplanprocessen nu standset indtil der foreligger nye og utvetydige målinger om områdets sande støjbelastning.

Grus i maskinen Niclas Thorsbrenner, partner i Scandinavian Property Development, beklager sig på den baggrund over kommunens forvaltning, der, mener Thorsbrenner, "endnu en gang" har "smidt grus i maskinen og er på vej til at afspore processen - igen med afsæt i tvivlsomme faglige vurderinger, som fremkommer på et bemærkelsesværdigt sent tidspunkt i processen."

Gruset i maskinen er støjen i sig selv og måden den er målt på.

Dem har Gade & Mortensen Akustik A/S foretaget og viser værdier, der om natten kun lige holder sig 1 dB under støjgrænserne - og så er alle aktiviteter ifølge Hørsholm Container A/S slet ikke taget med, for eksempel snekørsel, der netop ofte foregår om natten.

Gade & Mortensen Akustik A/S er derudover ikke akkrediteret til at foretage støjmålinger. De anses derfor som 'orienterende.'

Det er ikke nok for kommunen, som først vil arbejde videre med plangrundlaget, når målingerne ikke kan fortolkes.

Der må ikke være tvivl "Der må ikke være tvivl. Enten er der for meget støj eller der er ikke," lyder det fra Jan Klit.

Scandinavian Proper Development ser ingen grund til at forsinke processen yderligere med nye målinger.

"De, der er lavet, er gode nok. De er foretaget af et velrenommeret akustikfirma, og målingerne er foretaget i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning," skriver Niclas Thorsbrenner blandt andet i et brev til borgmester Morten Slotved.

