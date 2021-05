Se billedserie Eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund har gennem de seneste dage været på festival med live-musik, comedy og mudrede telte. De har været til koncerter og komik med fremtrædende kunstnere som Yakuza, Kidd, Specktors, Jan Hellesøe fra DR, Heino Hansen og mange flere. Foto: Sportsefterskolen Sjælsølund

»Når Roskilde Festival er aflyst, holder vi da bare vores egen«

Eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund har gennem de seneste dage været på festival med live-musik, comedy og mudrede telte. Festivalen kan ses som en lille erstatning for de unges tabte sommer.

Hørsholm - 28. maj 2021

Det minder faktisk lidt om den rigtige Roskilde festival.

Bevares, der lugter ikke af opkast, og i mudderet flyder der ikke 6.000 sammenpressede øldåser rundt, men telte er blevet rejst og blikkene i de unge menneskers øjne er ikke til at tage fejl af.

Nu sker der noget. På Sportsefterskolen Sjælsølund har man gennem de sidste tre dage afholdt en festival for efterskolens elever. Festivalen, der startede tirsdag og går under navnet »SES Dagene«, kulminerer med et såkaldt farveløb fredag, hvor de unge i en sky af farvet pulver vil forvandle efterskolens matrikel til et virvar af indtryk, men inden man når så langt, har eleverne både været til koncerter og komik med fremtrædende kunstnere som Yakuza, Kidd, Specktors, Jan Hellesøe fra DR, Heino Hansen og mange flere.

Hvad angår musikken, skal man ikke være ked af det, hvis aldrig har hørt navnene før - for det har de unge. Bag festivalen ligger et ønske om at give skolens elever lidt kompensation for den sommer, de har tabt som følge af den aktuelle corona-pandemi. Det fortæller Jens Nissen, der er forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund.

- Vi fik et behov for at give eleverne noget særligt i år. Når Jeg kigger tilbage på det nuværende skoleår med hjemsendelser, test og restriktioner, så synes jeg faktisk, at eleverne har klaret det utrolig godt. De har været tilpasningsdygtige og været indstillet på, hvordan omstændighederne var. Eleverne har også været utroligt dygtige, mens de har været hjemme, og siden vi kom tilbage den 18. marts har vi haft det enormt godt, fortæller Jens Nissen.

Efterskolen gik derfor i gang med at planlægge noget lidt større, end man normalt ville ty til. Først var der kun planlagt en koncert, men aflysningen af den danske festivalsæson satte skub i efterskolens planer.

- Da vi havde fundet det første navn til at optræde, kom nyheden om, at Roskilde Festival var blevet aflyst. Så tænkte vi, at vi ville give eleverne en festival, når nu de ikke kan komme af sted til sommer. Så tog det fart, fortæller Jens Nissen med et grin og tilføjer, at festivalen blev stablet på benene på kun én uge.

Regnvejr er teltvejr Forlader man efterskolens indgangsområde og finder vej om bag de bygninger, hvor eleverne har deres værelser, har der rejst sig en lille skov af telte. Her har festivaldeltagerne sovet de sidste par dage, selvom deres værelser ligger et stenkast derfra.

- Jeg kan gå over til mit værelse på 30-50 meter, fortæller 17-årige Sigurd Juul-Andrés med et grin, da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi den improviserede campingplads.

Han trodser gerne regnen og sover et par dage i telt, for det er en del af oplevelsen, bedyrer han.

- Da vi satte teltene op, begyndte der at sprede sig en rigtig festivalstemning, som han selv formulerer det.

Det er Smilla Elisabeth Wigandt Kristensen enig med ham i. Artiklen fortsætter under billedet....

Sigurd Juul-Andrés og Smilla Elisabeth Wigandt Kristensen er begge 17 år og går på Sportsefterskolen Sjælsølund. De fortæller, at de slet ikke havde hørt om festivalen før fredag, hvor de efter undervisningen pludselig fandt plakater over hele skolen. Først troede de, at det var for sjov, men den var god nok. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Hun er også 17 år, og hun lader sig heller ikke skræmme af lidt vand, selvom hun har et varmt værelse lige ved siden af.

- Det bliver lidt hyggeligere og det føles som en rigtig festival, fortæller hun og indskyder, at hun ikke har vand i teltet. Det har nogle af de andre elever til gengæld, og på den måde føles det hele endnu mere som at være på en rigtig festival. De to elever lever desuden op til forstanderens fortælling om, at eleverne tager corona-pandemien i stiv arm.

De fortæller begge, at det har været et godt år på trods af omstændighederne, og understreger, at det kunne have været meget værre.

Komik og corona-restriktioner Torsdag klokken 17.00 begynder dagens program, og eleverne finder i samlet flok vej til den ene af efterskolens to haller.

Her optræder komiker Jacob Taarnhøj, men før eleverne kommer indenfor, skal de alle have sprittet hænder i døren. Derudover blev alle skolens 168 elever testet tirsdag, da festlighederne startede, og de vil blive testet igen, når det hele er forbi. Når hverdagen går sin gang på efterskolen, er eleverne delt op i mindre grupper, så de - hvis de er i tæt kontakt - er det med de samme mennesker.

De samme grupper har man ført videre til campingpladsen, så eleverne ikke blander sig anderledes i deres telte, end de ville gøre det på en normal skoledag, og der bliver ikke drukket alkohol i løbet af festivalen.

Alligevel formår de unge at hygge sig, og der er ingen brok over, at de skal huske restriktioner og at passe på hinanden. Det er de blevet vant til alligevel. Eleverne griner højt, da de er blevet afsprittet og komikeren Jacob Taarnhøj indtager scenen for at imitere en stage-divende mand til en lidet besøgt koncert.

Nu sker der endelig noget!

