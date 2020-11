Musikskolen giver adventskoncert

Publikum vil blandt andet kunne høre musik af J. S. Bach spillet af henholdsvis Da Capo-strygerne og to fløjtenister, danse af B. Bartôk arrangeret for strygere og klavermusik af den store russiske komponist M. Glinka. Der er også harpemusik på programmet blandt andet af S. McDonald samt den smukke julesang 'Et barn er født i Betlehem'.

Fløjteensemble

I den nyere afdeling kan man høre Hørsholm Fløjteensemble spille 'Do it Again' af. G. Gershwin, Hedwigs Theme fra Harry Potter-filmene arrangeret for fløjte og guitar og Stevie Wonders 'Is'nt She Lovely' på fingerstyle guitar.