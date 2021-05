Hørsholm Musikskole er klar til ny start efter en lang nedlukning med onlineundervisning. Foto: Oluf Hildebrandt-Nielsen

Musikskolen åbner for tilmelding

Hørsholm - 24. maj 2021 kl. 06:01 Kontakt redaktionen

Der er nu åbent for tilmelding til den nye sæson på Hørsholm Musikskole. I år har skolen - grundet corona - ikke haft mulighed for at holde åbent hus-arrangement, hvor man kan prøve instrumenterne, men på deres hjemmeside kan du finde spændende videopræsentationer af hvert instrument.

Der er både nye fag på programmet for dig, som allerede går på musikskolen, og for dig, som starter som helt ny elev. Blandt andet kan kreativiteten udvikles på holdene 'singer songwriting', 'komposition' og 'improvisation', ligesom der er mulighed for at spille band lige fra man starter på et instrument.

"Under nedlukningen har vi undervist online, men genåbningen betyder, at vi igen kan slå dørene op for undervisning i musikskolens hyggelige lokaler i det gamle rådhus. Og vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 2021/2022" oplyser musikskolesekretær Maria Bennedbæk i en pressemeddelelse.

Man kan tilmelde sig på de nye hold med start efter sommerferien på Hørsholm Musikskoles hjemmeside.

