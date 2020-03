Se billedserie Anne Sofie Tiedemann Dal startede på Karen Blixen Museet for 15 år siden, og i sidste uge havde hun sin sidste arbejdsdag. Vi har talt med den tidligere museumsinspektør om, hvordan hun vil huske sin tid på Rungstedlund. Foto: Allan Nørregaard

Museumsinspektør rejste til Kenya og endte på tysk tv

Hørsholm - 07. marts 2020

Anne Sofie Tiedemann Dal har svært ved at vælge, hvilken af hendes oplevelser på Karen Blixen Museet, hun skal fremhæve først. Hun har været ansat på museet i femten år, hun har oplevet lidt af hvert og i sidste uge havde hun sin sidste arbejdsdag som museumsinspektør på Rungstedlund.

Skulle hun fremhæve noget, kunne det være historien om, da Puk Elgaard skulle lave et tv-program sammen med kokken Thomas Hermann, og de blev inspireret af fortællingen Babettes Gæstebud, hvor en tjenestepige og tidligere kok bruger alle sine penge på et overdådigt fransk måltid. I tv-programmet blev måltidet gjort efter, og museumsinspektøren blev sat til bords foran skildpaddesuppe og en ret kaldet »vagtler i sarkofag«.

Begge dele lige udfordrende for museumsinspektør Anne Sofie Tiedemann Dal, som er vegetar.

Hun kunne også fremhæve episoden, hvor hun egentlig skulle hjælpe til med det praktiske omkring en tysk tv-produktion, som den tysk-franske tv-kanal Arte stod bag, men hvor hun endte med at spille en birolle på tysk i stedet.

- Jeg var hyret ind til at hjælpe bag kulissen, men de ringede dagen inden og sagde, at de havde glemt at fortælle mig, at jeg skulle spille en birolle på tysk. Jeg troede, jeg skulle være praktisk gris, men da jeg kom, blev jeg sat ind i en stor lastvogn, hvor jeg blev sminket, og så over i en anden lastvogn med kostumer, fortæller hun selv om episoden, inden hun tilføjer:

- Jeg taler lidt tysk, men det er jo ikke noget, jeg bruger. Jeg havde heldigvis kun nogle få replikker.

Hun griner lidt af de to episoder, men det er ikke de stjernespækkede stunder som henholdsvis dansk og tysk tv-stjerne, den tidligere museumsinspektør vælger at fremhæve først.

En fantastisk oplevelse Når den største oplevelse fra tiden på Rungstedlund skal frem, falder valget på dengang, museet sendte sine medarbejdere til Kenya for at opleve Karen Blixens Afrika.

- Der har været mange store oplevelser, men noget, som alligevel står stjerneklart for mig, er, da vi tog til Kenya med museets personalegruppe for at opleve Blixens Afrika. Vi fik serveret te på verandaen til Karen Blixens afrikanske farm, vi så Tove Husseins hytte, hvor Karen Blixen var på sin bryllupsrejse, Vi var på Crescent Island, hvor filmen »Mit Afrika« blev optaget og vi så Muthaiga Club, fortæller Anne Sofie Tiedemann Dal, inden hun fortsætter:

- Det var en fantastisk oplevelse, men vi så også bagsiden af Kenya. Vi så, hvordan mænd med køller passede på turisterne i safari-reservaterne, og vi så bevæbnede vagter på restauranterne i Nairobi på grund af vold og kriminalitet. Det er en barsk oplevelse og et stykke fra den virkelighed, man finder i Blixens »Den Afrikanske Farm«.

Efter at have set Nairobi og den vold, som er en del af hverdagen i den kenyanske hovedstad, blev det vigtigt for museumsinspektøren, at virkeligheden ikke blev pakket ind. Derfor var hun glad for, at museet efterfølgende kiggede nærmere på de mindre kønne dele af historien.

- Jeg er glad for, at museet husede udstillingen »NotaboutKarenBlixen«, som kunstneren Michelle Eistrup kuraterede. Udstillingen tog livtag med det postkoloniale, og der blev blandt andet bygget en slumhytte på gårdspladsen på Rungstedlund. Der var endda planer om at lave en mudret afrikansk vej midt på Strandvejen, men det blev ikke til noget. Det var fint, at der ikke var berøringsangst i forhold til den del af historien, siger Anne Sofie Tiedemann Dal.

Mod, humor og kærlighed Med udstillingen »Mod, humor og kærlighed - Karen Blixens liv og værk« mødte Anne Sofie Tiedemann Dal en af de største udfordringer i hendes tid på museet.

- Det var svært at beslutte, hvad der var essensen af det hele, og tanken om, at det var en fast udstilling gjorde det til en svær opgave. Det var heldigvis også en fantastisk opgave, og jeg synes, vi fangede det. Folk har i hvert fald været glade for at opleve udstillingen, fortæller Anne Sofie Tiedemann Dal.

Mens tiden på museet er overstået for nu, Vil Karen Blixen stadig spille en rolle i museumsinspektørens liv, og hun har allerede holdt sit første foredrag om forfatterinden i forbindelse med 100 året for genforeningen, da der blev holdt et arrangement på Sandbjerg Gods i Sønderborg.

I forhold til fremtiden har hun endnu ikke lagt sig helt fast, og den tidligere museumsinspektør glæder sig nu til at se, hvad fremtiden bringer.

- Selvom det har været dejlige at arbejde på museet, ser jeg frem til nye udfordringer. Jeg har en kalender fyldt med spændende møder, og det eneste jeg ved, er at det skal være noget med kommunikation og formidling, siger hun med smil.

I forhold til museet er hun ganske fortrøstningsfuld. Karen Blixen Museet har det godt, og Anne Sofie Tiedemann Dal glæder sig over, at det er et stærkt museum, hun forlader.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg forlader et stærkt og dynamisk museum, der har mange gæster, og som der er stor interesse for. Da jeg startede var det mit mål at gøre museet mere synligt, for selvom de fleste kendte Karen Blixen, var der ikke ligeså mange, som kendte museet. Det har også været vigtigt at vise, at Blixen også er for børn. Det sidste, jeg nåede at være med til, var, at jeg var redaktør på en lydvandring for børn, der blev præsenteret i forbindelse med fastelavn. Det er meget sigende for min tid på museet, at jeg sluttede af med fastelavn og et hus fyldt med glade, udklædte børn. Det var den bedste afslutning, jeg kunne forestille mig.