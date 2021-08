Se billedserie Hvad er det egentligt for en vigtig del af Danmarkshistorien, som fandt sted her i Hørsholm for 250 år siden? Det spørgsmål besvarer Ingeborg Philipsen på en række fyraftensture i Slotshaven. Turene finder sted, hvor Hirschholm Slot engang tronede over landskabet. Foto: Hørsholm Egns Museum

Museum varmer op til ny festival

Hvad var det egentlig, der skete på Hirschholm Slot for 250 år siden? Det kan du finde ud på museums Nordsjællands nye fyraftensture.

Den 5. september rykker Hørsholm Egns Museum ind i slotshaven for at markere 250-års jubilæet for den begivenhedsrige »Hirschholm-sommer 1771«. Jubilæet er nemlig anledning til, at museet søsætter en ny årlig tilbagevendende kulturfestival i Hørsholm Slotshave, Hirschholm Festivalen.

Men hvad er det egentligt for en vigtig del af Danmarkshistorien, som fandt sted her i Hørsholm for 250 år siden og som museet markerer i år? Hvem var Caroline Mathilde, Christian 7 og Struensee - og hvor blev slottet, der engang tronede over Hørsholm, egentlig af?

Som optakt til Hirschholm Festivalen vil formidlingsinspektør ved Hørsholm Egns Museum, Ingeborg Philipsen, de næste tre onsdage tilbyde guidet tur i Hørsholm Slotshave, hvor hun vil fortælle historien om Hirschholm Slot og de kongelige skandaler, der fandt sted for 250 år siden i og omkring slottet.

Alle er velkomne, og det gælder også - og måske især - børnefamilier.

Der planlagt tre ture, som finder sted klokken 17.00 til 17.45 onsdag den 11. august, onsdag den 18. august og onsdag den 25. august. Deltagerne mødes på Sdr. Jagtvej 2 uden for Hørsholm Egns Museum. Det koster 50 kroner at deltage for voksne, og det er gratis for børn under 18 år.