Museum tvangslukket på åbningsdag: »Det er frustrerende«

Lørdag er Hørsholm Kommune blevet lukket ned på grund af for høje smittetal, og det betyder blandt andet, at der lukkes ned for kulturen i kommunen.

- Vi respekterer naturligvis reglerne, men det er meget frustrerende. Vi har fuldstændig styr på retningslinjerne i forhold til afstandskrav, corona-pas, adgang i bestemte tidsrum og vi har arbejdet på højtryk for at blive klar til at åbne lørdag, fortæller museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard.

- Håndværkerne har leveret en kraftpræstation for at blive klar, og her er blevet så flot. Det er virkelig nedslående, at vi ikke kan åbne, lyder det afslutningsvist fra Elisabeth Nøjgaard, der samtidig understreger, at museet - inden for mulighedernes grænser - arbejder på at genåbne hurtigst muligt.