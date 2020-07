Nede bag den ikoniske hvide bro på Karen Blixens Rungstedlund er der en køkkenhave, hvor blomsterne til Karen Blixens stuer gror. I Haven står der også et æbletræ med en helt særlig sort af frugt på grenene. Her gror nemlig Karen Blixen Æblet, som har en ganske særlig fortælling. Arkivfoto

Museum har en have med historiske æbler

Hørsholm - 16. juli 2020 kl. 12:02 Af Sophus Zarrs Soelberg

Som led i Karen Blixen museums Rungstedlunds nye strategi, er museets hjemmeside blevet opdateret, og her kan man nu finde flere fortællinger om den verdenskendte forfatterinde og menneskene omkring hende.

Én af disse fortællinger handler om Karen Blixen Æblet. Frederiksborg Amts Avis bringer her et uddrag af historien, som kan læses i sin fulde længde på Blixen.dk:

På den norske vestkyst I bunden af en lille fjord på Norges vestkyst står tre æbletræer af dansk afstamning. Podekvistene, som træerne er vokset ud af, er klippet på et ganske særligt træ, som frugtavler Christensen fra Virklund såede for 70 år siden.

Det særlige ved træet i Virk­lund var, at det bar navnet Karen Blixen fra den 15. oktober 1950 til den 5. november 1958, hvorefter æblet gik i glemmebogen.

Helt glemt var det nu ikke. Siden 1958 har der i Landbohøjskolens arkiv over gamle frugtsorter ligget en smuk akvarel af et Karen Blixen æble, tegnet af Ellen Backe.

I maj 2001 finder lektor i frugtavl Torben B. Toldam-Andersen og pometmester Claus G. Larsen ved en tilfældighed akvarellen, da de gennemgår arkivmaterialet. Sammen med akvarellen ligger en brevveksling mellem daværende professor Anton Pedersen fra Landbohøjskolen og en repræsentant for Rungstedlundfonden. Med dette arkivmateriale som udgangspunkt blev landskabsarkitekt Mette Østergaard involveret i at opspore æblet. Gennem Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg og lokale aviser i Virklund-området lykkedes det hende at finde frem til æblet og dets historie - ikke i Danmark, men i Norge, hos frugtavler Christensens eneste arving, datteren Ruth Heradstveit.

Sendte æbler til Blixen Frugtavler Anders Marinus Christensen fra Virklund såede i året 1932 en række forskellige æblefrø i sin frugtplantage med det håb, at nogle af dem ville udvikle sig til æbletræer med velsmagende æbler. De små træer blev nummereret med et V for Virklund og et nummer efter placering i rækken. Efter ti års forløb bar træ nummer V10 for første gang frugt, fire velsmagende æbler i alt. Men også æbletræ nummer V5 fik gode frugter.

Udover arbejdet i frugtplantagen var Christensen en stor beundrer af Karen Blixen og hendes forfatterskab. Den kombination førte til, at frugtavleren i efteråret 1950 forespurgte forfatterinden selv om lov til at navngive et af disse gode æbler med forfatterens navn. Christensen sendte æbler af V10 og V5 til Rungstedlund, så Karen Blixen selv kunne vælge sit æble. Valget faldt på V10-æblet, og forfatteren skrev med tak til frugtavleren, at hun glædede sig til at blive udødeliggjort mellem virkelige frugtkendere.

Æblet kom hjem Ruth Heradttveit sendte i februar 2002 podemateriale til Landbohøjskolens Pomet. En måned senere foretog pometmester Claus G. Jensen podningen på grundstammer med betegnelsen MM106. Ud af dette materiale udbød Karen Blixen Museum Rungstedlund i sensommeren 2002 77 nummererede træer til salg for en pris af 777 kroner per styk. Med træerne fulgte ligeledes nummereret reproduktion af Ellens Backes akvarel.

Karen Blixen æblet er nu bevaret for eftertiden, en opgave lektor Torben B. Toldam-Andersen har fundet væsentlig af såvel kulturelle, historiske som genetiske årsager. Derfor står Karen Blixen træet nu både i Landbohøjskolens store frugttræssamling, Pometet i Tåstrup, og naturligvis på Karen Blixens Rungstedlund, hvor det står side om side med de blomster, som også fylder Blixens stuer.

Du kan læse hele historien om det forsvundne Blixen-æble på www.blixen.dk. Her kan man blandt andet også læse om, hvorfor Karen Blixen-æblet endte med at blive en stor skuffelse for frugtavler Christensen.