Se billedserie Munroe Richter får overrakt blomster og trofæ som "Danmarks bedste portrætmaler 2021" efter finalen på Glyptoteket. I baggrunden Munroes stolte og glade familie. Foto: Sille Serup, DR Foto: Sille Serup, DR

Munroe vinder Danmarks bedste portrætmaler: »Som en højskole på speed og meganervepirrende«

Som vinder af fjerde sæson af 'Danmarks bedste portrætmaler' på DR har 27-årige Munroe Richter fra Hørsholm fået kickstartet sin kunstkarriere og lært at arbejde under hårdt tidspres

Hørsholm - 06. oktober 2021 kl. 06:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

- Det er så overvældende det her. Og ikke noget jeg havde set komme. At kunne stå her og sige, at det var mig, der vandt. At mit portræt nu kommer til at hænge her på Glyptoteket. Det bliver næsten ikke større...

Sådan kunne tv-seerne høre 27-årige Munroe Richter udbryde, da hun forleden strøg helt til tops og vandt finalen og dermed titlen som 'Danmarks bedste portrætmaler 2021' i den fjerde sæson af DR-programmet med samme navn.

Fra starten var de otte kunstnere, der skulle dyste i portrættets ædle kunst og på fire timer male et portræt af en levende model, hvorefter dommerne gennem fem programmer sorterede dem fra en efter en. Indtil Munroe, Nova og Nicolai stod i finalen i storslåede omgivelser på Ny Carlsberg Glyptoteket i København med Susse Wold siddende i Ægget foran dem. Elegant og klar til at blive portrætteret.

Nu kan den 27-årige kvinde fra Hørsholm så kalde sig Danmarks bedste portrætmaler. Noget af en vild drøm for en person, der seks uger tidligere 'bare' var en ung studerende på en kunstskole i Aberdeen i Skotland, hvor hun flyttede til for to år siden.

- I kunstkredse snakker man altid om, hvilke samlinger og museer man har været på. Jeg må hellere nyde det, for jeg ved jo ikke om, jeg kommer til at hænge på sådan et sted som Glyptoteket igen," siger en glad Munroe til Ugebladet, da vi møder den unge kunstner i barndomshjemmet i Hørsholm. Her har hun boet hele sin barndom og gik blandt andet på den lokale Høsterkøb Skole.

Levende og helstøbt Programmets dommertrio var heller ikke i tvivl, da de stod overfor de tre finalisters værker og skulle udpege en vinder.

- Munroe har skabt et levende, et helstøbt og virkelig smukt portræt. Hun er teknisk dygtig, og hendes talent er, at hun kan skabe en helstøbt komposition og sætte det ind i en sammenhæng. Hun kan skabe rum, kontraster og portrætlighed, lød det blandt andet fra programmets tre dommere, Bente Scavenius, Simone Aaberg Kærn og Jesper Elg.

- Det har været et totalt rush at vinde, og det føles som at vinde i lotto. Bare bedre fordi det er noget, jeg har gjort mig fortjent til, siger hun med et stort smil og fortsætter: - Men jeg vågner stadig op som den samme person med de samme rutiner og det samme liv - bare mere travl og med mere arbejde...

- Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der ønsker tillykke og masser af forespørgsler på portrætter, jeg skal lave. Lige efter finalen blev sendt, brugte jeg to dage på at svare dem alle. Selvom det er tidskrævende er det enormt bekræftende at blive mødt med så meget passion fra folk...

Det har dog samtidig været lidt nervepirrende for hende pludselig at skulle sætte pris på sin kunst og sit arbejde - og lidt hårdt at skulle aflevere et færdigt portræt. For hvad synes folk om det.

- For mig er det en stor glæde og på en måde livsbekræftende at kunne gøre noget, jeg kan mærke har så stor værdi for andre, synes Munroe efter de sidste mange uger, hvor kalenderen mere eller mindre har været fyldt med opgaver. Artiklen fortsætter efter foto...

Munroe Richter har gennem seks intense tv-programmer foldet sit kunstneriske talent ud i bedste sendetid på DR. Det hele kulminerede forleden, da hun i finalen med Susse Wold som model på Glyptoteket blev kåret til 'Danmarks bedste portrætmaler' af en enig dommertrio i programmets fjerde sæson af samme navn. Her med programmets vært Ane Cortzen til højre. Foto: Sille Serup, DR

Tegnede for at få ro Så længe Munroe kan huske tilbage har hun tegnet og været lidt ener-agtigt, som hun selv kalder det.

- Når jeg tegnede, havde jeg det virkelig fedt - og jeg brugte det meget, når jeg havde brug for ro og til at lukke verden ude. Efterhånden som jeg blev bedre til det var det også godt at kunne vise det frem. Med alderen og jo bedre jeg blev, jo mere fokuserede blev jeg på hele tiden at lære mere og blive endnu dygtigere, fortæller Munroe, der til en start kopierede de tekniker andre benyttede sig af.

Hun lærte det blandt andet fra YouTube-vidoer og andre internet-fora om kunst.

Fra 6.-7. klasse begyndte hun at blive mere bevidst om, at hun var god til at tegne. Mens flere skoleveninder, som hun en overgang tegnede meget med, begyndte at gå til sport, holdt Munroe fast i sin tegning.

I gymnasiet blev det også et helle for hende, da hun fik forskellige stresssymptomer.

- Jeg fik det dårligere, hvis jeg ikke havde tegnet, og jeg kunne mærke, at det var godt for mig at tegne, når jeg havde behov for at trække mig lidt tilbage og for at mærke mig selv og lægge verden lidt til side...

Tegningen og senere malerkunsten blev kun en endnu større følgesvend i hendes voksenliv og med de foreløbige år på kunstskolen i Skotland ved hun, at hun er landet på rette hylde. Artiklen fortsætter efter foto...

Allerede som lille tegnede Munroe, når hun havde brug for ro og til at lukke omverden ude. Foto: Morten Timm

FAKTA Undervejs i de seks programmer af 'Danmarks bedste portrætmaler 2021' på DR har Munroe malet portrætter af James Price, sangerinden Dorte Gerlach, journalist Stephanie Surrugue, dobbeltportræt af skuespiller-brødrene Sebastian og Andreas Jessen, samt Søren Østergaard og Susse Wold.

Dommerne valgte dobbeltportrættet af Jessen-brødrene og Susse Wold som dagens portræt i de respektive udsendelser.

Selv er Munroe mindst glad for dobbeltportrættet, da hun synes, at det var umuligt at male to portrætter på fire timer. De to brødre valgte i øvrigt Munroes portræt.

Af de seks portrætter er Munroe mest glad og tilfreds med Søren Østergaard, fordi det var kulminationen på alt det, hun havde lært plus den lille fejl, at hun ikke fik plads til hans fødder.

Personligt havde hun flest kvaler med Dorte Gerlach og Stephanie Surrugue-portrætterne, da hun følte, at det var svært at fange de to powerkvinders energier. Tip fra mors kusine Da hun i december kom hjem fra Skotland for at holde juleferie havde hun ikke skænket programmet 'Danmarks bedste portrætmaler' en tanke, men den stadig forværrede corona-situation betød, at hun ikke kunne vende tilbage til Aberdeen som planlagt efter nytår.

Fra sin mors kusine fik hun sendt et link til DR, hvor de søgte deltagere til programmet, og Munroe svarede på linket.

- Jeg havde set de foregående sæsoner og var ret fascineret af deltagerne. Efter noget tid blev jeg pludselig kontaktet af DR og fik at vide, at de gerne ville have mig med i programmet, og jeg havde fire dage til at lave et selvportræt, husker Munroe.

Det blev begyndelsen på en hektisk periode med mange skrappe deadlines og lange tv-dage med optagelser.

- Personligt har det været en kæmpe oplevelse og et stort adrenalinkick at være med. Jeg kan bedst beskrive det som højskole på speed. Et vanvittigt tidspres, for jeg havde aldrig lavet et portræt på under otte timer før. Nu havde jeg kun fire. Men jeg fandt ud af, at det var fedt at blive presset og mærke min egen grænse. At blive kaste ud i noget nyt uden at vide om jeg kunne bunde. Jeg er virkelig blevet udfordret, for jeg anede ikke, hvor langt jeg kunne nå på fire timer. Det var jo meganervepirrende den første gang...

Tre skridt frem Undervejs har jeg lært så utroligt meget uden egentlig at opdage det, hvilket føles ret vildt. Her bagefter kan jeg se, at jeg har taget tre skridt frem i forhold til det, jeg kunne før. Og nu ved jeg, hvad jeg kan på fire timer, fortæller den unge kunstner.

På intet tidspunkt har Munroe følt det som en konkurrence mod de andre deltagere.

- Fra starten havde vi kunstnere en rigtig god dialog sammen. Vi sad altid før og efter optagelserne og snakkede og hængte ud...

Det er fortsat Munroes plan at færdiggøre sit kunststudie i Skotland, men hun vil også gerne forsøge at smede, mens jernet er varmt her i Danmark. Det betyder, hun bl.a. vil være at finde på kunstmessen Art Nordic, der afholdes i Lokomotivværkstedet i København NV i november.

- Lige nu er drømmen at arbejde en hel masse, men jeg vil også færdiggøre min uddannelse i Skotland. Jeg har stadig meget at lære, og min kunstneriske udvikling er først begyndt rigtigt efter jeg startede derovre, slutter Danmarks bedste portrætmaler.

Sejren i DRs 'Danmarks bedste portrætmaler' er den foreløbige kulmination på en udvikling, der har været i gang i årevis for 27-årige Munroe fra Hørsholm og som blev speedet op, da hun for lidt over to år siden rykkede til Skotland og begyndte på en anerkendt kunstskole i Aberdeen. Foto: Sille Serup, DR