Det er ikke en sjov tid at være forretningsejer i, og Mr. Gorm-indehaver Ken Bukrinsky har - efter at have tænkt sig om en ekstra gang - droppet sin kreative løsning med at holde bagdøren åben for kunder.

Mr. Gorm fortryder: Lukker bagdøren igen

Ken Bukrinsky, indehaver af Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt, var efter torsdagens nedlukning af butikscentret hurtig til at tænke i nye muligheder og åbnede forretningens bagdør for at kunne betjene sine mange kunder, der endnu ikke havde nået at købe deres julegave.

Bagdøren vender nemlig ud til gaden ved Midtpunkts parkeringsplads ved Usserød Kongevej. Men efter at sovet på det, har han valgt at lukke bagdøren igen og som det meste af centret tage på uønsket juleferie.

"Jeg vil ikke bryde nogen regler, og da Hørsholm Midtpunkt som center er blevet tvangslukket, vurdere jeg desværre, at der alligevel ikke er mulighed for at sælge varer via vores indgang mod p-pladsen," oplyser Ken Bukrinsky til Ugebladet.