Morgendagens stjerner åbner stor musiksæson

Hørsholm Musikforening krydser fingre for deres nye sæsonprogram

Hørsholm - 21. august 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Efter en sæson med stribevis af coronaaflysninger har Hørsholm Musikforening bare et eneste ønske og håb: At det i år kan lykkes at gennemføre en 'normal' sæson.

Foreningens formand Henrik Brendstrup krydser fingrene for den nye sprøde musiksæson, som åbnes med en koncert i Trommen onsdag den 15. september under overskriften 'Morgendagens Stjerner'.

Her kan man høre fire af Skandinaviens største unge talenter, bl.a. sopranen Amelia Jakobsson og et genhør med sidste års fremragende klaversolist Gustav Piekut. Sjostakovitj' gribende værk "7 romancer" for sopran og klavertrio er et af programpunkterne.

Favoritensemble Et af foreningens favoritensembler, Oslo Strygekvartet, vender tilbage med tenoren Matthias Hedegård (13. oktober).

"Sammen giver de os Frantz Schuberts mesterværk "Winterreise" i arrangement for sang og strygere," oplyser musikformanden i en pressemeddelelse.

Det prisbelønnede russiske mesterensemble, Brahms Trio, spiller for første gang i Trommen (3. november). De medbringer et spændende udvalg af deres hjemlands komponisters bedste værker for klavertrio.

Populære pianister To af landets bedste og mest populære pianister, Rikke Sandberg og Tanja Zapolski, har fundet sammen i Den Danske Klaverduo, og der er ifølge formand Henrik Brendstrup et forrygende sammenspil i vente, når de indtager Trommen (24. november) med værker af Brahms, Schubert og Poulenc.

"Det er en stor glæde endelig at kunne byde velkommen til Dreamers' Circus og deres traditionelle, højtelskede julekoncert (15. december) - denne gang med Søren Ryge og Hannah Schneider som særlige gæster," oplyser musikfore­ningens formand videre.

Nyt navn Et af de mest spændende nye navne i den internationale strygekvartet-verden er Goldmund Quartet, der nu gæster musikforeningen for første gang (7. februar).

"Vi får et udsøgt program med værker af Mozart, Dvorak og Beethoven - alle fra ensemblets kernerepertoire," oplyser Henrik Brendstrup.

Som solist og kammermusiker er Marianna Shirinyan en af landets mest efterspurgte pianister, og Musikforeningen er stolte over at kunne præsentere hende i et rent soloprogram på Trommens fremragende flygel (5. april).

"Der er helt sikkert en stor og bevægende oplevelse i vente," lover musikformanden.

Talentfulde unge Sæsonen slutter på bedste vis med den talentfulde unge Nightingale Quartet, der for længst har etableret sig som en af de førende kvartetter herhjemme.

Efter deres succes med indspilninger af Rued Langgaards kvartetter har de nu kastet sig over Vagn Holmboe, og ved koncerten (25. april) spilles også værker af bl.a. Holmboe og Schumann.

Hørsholm Musikforening har netop udsendt det nye program for sæson 2021-2022 til alle medlemmer, men det er også uddelt til både biblioteket, musikskolen, sognegårde samt Meny Supermarked.

Du kan også se hele sæsonprogrammet på Musikforeningens hjemmeside hmusik.info

