Selvom Elisabet Peakes datter allerede blev bevilliget støtte, mens hun gik i børnehave, blev den 6-årige pige overladt til sig selv, da hun skulle starte i skole. Tilbage står pigens mor, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Mor i opråb til kommunen: Min 6-årige datter er blevet glemt

Hørsholm - 21. september 2019 kl. 06:33 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de andre små piger glædede sig til at starte i skole, var det anderledes for Elisabet Peakes 6-årige datter. Hun var ængstelig, græd stille og ville ikke slippe sin mors hånd, da hendes første skoledag startede.

Elisabet Peake vidste godt, at hendes datter ville være udfordret, når klokken første gang ringede ind. Tidligere har datteren fået støttetimer bevilliget af Hørsholm Kommune, da en af kommunens psykologer sagtens kunne se, at den lille pige var udfordret.

Da hun skulle starte i skole var situationen en anden. Støttetimerne var forsvundet som dug for solen, selvom de egentlig var bevilliget flere måneder frem, og både den 6-årige pige og hendes mor kunne se frem til et udmagrende forløb.

Manglende svar, manglende støtte og manglende muligheder er blevet til hverdag for familien, der udover Elisabet Peake og hendes datter også tæller to andre børn.

- Det er ikke fair overfor min datter, skolen eller mig.

Mens hun ryster stille på hovedet, fortæller Elisabet Peake fra Hørsholm historien om sin datter.

Allerede da Elisabet Peakes datter var fire år gammel, mødte hun en psykolog. På det tidspunkt gik hun stadig i børnehaven Koglerne, og allerede dengang stod det klart, at hun havde brug for ekstra støtte. Selvom den i dag 6-årige pige ikke har en diagnose, bliver hun nemlig let overvældet.

- Min datter har altid haft udfordringer. Hun har ikke en egentlig diagnose, men hun er i en gråzone, som man kan kalde særligt sensitiv. Hun reagerer voldsomt, hvis hun er i store forsamlinger, og hvis der skift i rutiner eller mennesker omkring hende, som hun ikke kender, fortæller hendes mor, som smiler uden, at øjnene er med.

- Når hun har fået for mange indtryk i løbet af en dag, kommer hun helt anderledes hjem. Hun lægger sig i sofaen, hvor hun trækker et tæppe helt op over hovedet. Hun lukker helt af, tilføjer Elisabet Peake.

Efter mere end et år med 15 støttetimer om ugen bevilliget af Hørsholm Kommune, var situationen faktisk en anden. Takket være børnehavens støttepædagog og de bevilligede timer var den 6-årige pige inde i en udvikling, som glædede hendes mor.

Hun var glad, når hun kom hjem fra børnehave, fordi hun i enkelte tidsrum i løbet af dagen, blev trukket væk fra de andre børn, så hun fik ro. Støtten gjorde en enorm forskel for familien, indtil den pludselig forsvandt uden et ord.

Hørsholm Kommune fortalte det ikke selv til Elisabet Peake. Hun blev orienteret til et møde, der fandt sted kort tid inden, at hendes datter skulle starte i skole. Støttetimerne, der ellers skulle gælde frem til udgangen af juni 2019, forsvandt den 1. maj, når skolens indskolingsforløb startede.

- Jeg var lamslået, erindrer Elisabet Peake.

Forinden havde den frustrerede mor forsøgt at finde ud af, om hendes datter var klar til et almindeligt skoleforløb, om der var alternative skoletilbud, som hendes datter kunne få glæde af, og om skolen var forberedt på, at der startede en lille pige med vanskeligheder. Svar fik hun ikke mange af.

Mens Elisabet Peake har henvendt sig til Hørsholm Kommune mange gange i perioden op til hendes datters skolestart, har der været anderledes tavst den anden vej.

I en mail dateret 19. september 2018, mere end et halvt år inden, at datteren skal starte i skole, spørger Elisabet Peake eksempelvis Hørsholm Kommunes Tværgående Forebyggelsesteams om et særligt skoletilbud, ligesom hun forklarer, at hun er ved at undersøge hvilket skoletilbud, som passer til hendes datter.

I et kortfattet svar får hun efterfølgende oplyst Hørsholm Kommunes procedure for oprettelse af sager, mens ingen af de spørgsmål, hun stiller, bliver besvaret.

Da hun skriver en længere mail, hvor hun understreger, at hun ingen svar har fået, bløder kommunen lidt op. Hun får enkelte oplysninger, mens hun samtidig orienteres om, at kommunen ikke har ressourcer til længerevarende støtteforløb.

Hun skriver ligeledes til Kommunen for at få svar på, hvorfor datterens støttetimer er blevet beskåret, uden at hun blev orienteret, og her må hun endnu en gang sende flere rykkere, før der kommer et svar.

Forklaringen fra kommunen er, at det går så godt, efter datteren har fået støttetimer, at man nu har valgt at fjerne støttetimerne igen.

En logik, som Elisabet Peake er uforstående overfor.

- Hvordan kan man som forklaring på, at man fjerner støttetimerne, sige, at det er fordi de virker, spørger hun frustreret.

Yderligere svar får moderen til den udfordrede pige dog ingen af, og da kalenderen når den 1. maj gør hun sig klar til at følge sin datter i skole.

Den 6-årige pige er blevet indskrevet på Rungsted Skole, men hun glæder sig ikke til at begynde.

- Jeg vil ikke stresse min datter, når hun skal i skole, men jeg bliver nødt til at få hende af sted. Jeg skal jo arbejde. Jeg kan mærke, at hun går i panik om morgenen, fortæller Elisabet Peake, inden hun fortsætter:

- Hun går ikke skole hver dag, og det er et konstant puslespil. Jeg har én fridag om ugen, og nogle gange hjælper min mor, men hvis ikke kommunen kan hjælpe os, kan vi jo ikke blive ved. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan få hjælp. Hendes udfordringer har været kendt af kommunen, siden hun var 4 år gammel, lyder det fra Elisabet Peake, der føler sig tiltagende magtesløs overfor situationen.

- Jeg er vred, fordi kommunen har været så afvisende. Jeg føler, at de giver mig en sludder for en sladder, så jeg stopper med at brokke mig, men jeg spørger jo, fordi vi har brug for svar og handling, lyder det frustreret fra moderen til den 6-årige pige.

Det er ikke muligt at få en kommentar til det specifikke forløb i Hørsholm Kommune, som Elisabet Peake og hendes datter har været igennem. Af hensyn til den enkelte borger samt af hensyn til forvaltningslovens regler om tavshedspligt udtaler Hørsholm Kommune sig principielt ikke om enkeltsager.

En lignende holdning finder man hos formanden for Børne- og Skoleudvalget, Niels Lundshøj (S).

- Jeg er ked af, hvis nogen har haft en kedelig oplevelse, men jeg vil principielt ikke udtale mig om enkeltsager, lyder det således fra formanden for Børne- og Skoleudvalget.