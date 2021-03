Se billedserie 18-årige Mie Vibeke Neumers Christensen er en af de få kvinder i Danmark, der uddanner sig til tømrer. Foto: Skou Gruppen

Mønsterbryderen Mie: Jeg føler mig værdsat og respekteret

Mie er en ægte mønsterbryder, fordi hun er i lære. Det er der alt for få unge, der er. Især kvinderne fravælger en håndværkeruddannelse

Hørsholm - 13. marts 2021 kl. 09:13 Kontakt redaktionen

På næsten alle punkter ligner den 18 år gamle Mie Vibeke Neumers Christensen fra Fredensborg alle andre kvinder på sin alder. Men på ét område skiller hun sig ud. Hun er nemlig en af de få kvinder i Danmark, der er i gang med at uddanne sig til tømrer, og dermed er hun en vaskeægte mønsterbryder.

"Jeg har altid vidst, at jeg ikke skal på kontor. Jeg vil ud i det fri og være aktiv. Uddannelsen som tømrer er god for mig, da jeg elsker at bruge mine hænder, og der er stor variation i mine opgaver. Desuden får man hurtigt ansvar, hvis man er dygtig og engageret, og det er fedt," siger Mie Vibeke Neumers Christensen.

Den unge lærling er en del af Skou Gruppens serviceafdeling, som laver service og vedligeholdelse på bygninger for Region Hovedstaden blandt andet på Hillerød Hospital. Hun møder klokken 07.00, hvor dagens opgaver hænger klar på oversigten, og så er det bare med at tage fat. Hun fremhæver den gode energi i teamet med dygtige kolleger, der altid er løsningsorienteret.

"Min ambition er at blive en god tømrer til en start, og så ville det da være fedt at bygge sit eget hus på et tidspunkt. Ellers tager jeg en dag ad gangen," siger Mie om sine fremtidsdrømme.

Få kvinder uddannes som tømrer I den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2019 står 6.701 mænd registreret som værende i gang med en tømreruddannelse, mens tallet for kvinder kun er 134. Samme år blev 1.603 mænd og blot 25 kvinder færdiguddannet. Mie er ikke i tvivl om, at kvinderne betragter tømreruddannelsen som en et mandefag, som de ikke passer ind i, men det er en fordom, hun gerne ser ændret.

"Kvinder kan sagtens gå i lære som tømrer. Faget er hårdt, og man bruger sin krop meget, men det er det hele værd, når man har lavet et godt stykke arbejde. Sammenholdet er rigtig godt, der er ikke en sjofel jargon eller dumme bemærkninger, tværtimod, jeg føler mig værdsat og respekteret," siger Mie.

Mies formand hos Skou Gruppen, Ole Scanholm, er glad for, at der er kvinder som Mie, der tager en håndværkeruddannelse. Han er imponeret over Mies gåpåmod, og så er hun en betænksom kvinde.

"Vi er på et hospital, og derfor er det meget vigtigt, at vi forstår at passe ind. Vi skal måske ikke med den første elevator, og vi skal gøre ekstra godt rent, når vi har rodet og støvet. Der har Mie en god fornemmelse for sine omgivelser, og det er en egenskab, jeg værdsætter," siger Ole. artiklen fortsætter under foto...

Ole Scanholm er formand for Mie, og han er glad for at have Mie som lærling.

Styr på mændene i skolen Når Mie ikke er i lære hos Skou Gruppen, så går hun i skole på U/Nord i Hillerød. Hun går på EUX-linjen, der både giver en studenterhue og et svendebrev. Hun er den eneste kvinde i klassen, men selvom det kan være svært at holde styr på alle mændene, så er den skæve fordeling ikke noget, der går hende på.

"Jeg tror i højere grad, det er mændene, der savner flere kvinder," siger Mie med et smil på læben og fortsætter:

"De kan godt finde på at drille mig og spørge, om jeg ikke skulle blive frisør i stedet for tømrer, men jeg er ikke bange for at give dem igen af samme skuffe. Ellers er størstedelen af de kommentarer, jeg får fra andre mennesker, positive."

Mie er netop nu tilbage på skolebænken, efter at hun afsluttede sit første halve år som lærling hos Skou Gruppen tidligere på året.

