Jan Hertz spiller sig igennem livets rutsjebanetur i showet »Senior stand-up i farver« i Kulturhus Trommen på søndag.

Mød Dronningen i skikkelse af Jan Hertz - i Senior stand-up

Hørsholm - 18. februar 2020 kl. 20:12 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når scenelyset på søndag den 23. februar falder ned over showet »Senior stand-up i farver« med Jan Hertz i Kulturhus Trommen, så bliver der samtidig blændet op for en selvbiografisk, munter fortælling om de valg, man træffer her i livet og konsekvenserne deraf.

- Da jeg som 16-årig med uundgåelig entusiasme og begejstring startede et børneteater med 35 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, var det åbenbart starten på foreløbige 50 år i Teaterbranchen. Det er blevet til opture, nedture. Jeg kom ind på Århus Teaters Elevskole første gang, jeg prøvede, og blev rådet til at gå ud efter kun et år på skolen. Jeg startede kort tid efter Gentofte Scenen, et turneteater med 1,8 millioner kroner i statsstøtte. Da var jeg 26 år, fortælller Jan Hertz på sin hjemmeside.

Om forestillingen skriver Trommen i en pressemeddelelse:

- Jan Hertz giver stand-up genren en ny dramatisk udtryksform, når han råt for usødet spiller sig igennem mere end 65 års rutsjebanetur med situationer og mennesker, der har klæbet sig fast i hans bevidsthed. Derfor er der mere end 10 »medvirkende« i forestillingen, når han genoplever lyslevende situationer, og publikum »møder« Ebbe Rode, John Price, Jørgen Reenberg, Kai Holm, Ejnar Federspiel, Helle Virkner, Poul Bundgaard og Dronning Margrethe.

Sidstnævnte har Jan Hertz optrådt som i 38 år.

Forestillingen handler om en velopdragen ung mand i indre oprør mod den borgerlige opvækst. På et tidspunkt troede han, at der skulle stå kirurg eller præst på hans visitkort, men teatret var dragende og har altid ubevidst rumsteret som knirkende gulvbrædder i hans eget hus. Showet handler også om at være ensom og om vekselvirkningen mellem at være social og være privat.

Billetter á 195 kr. inkl. gebyr på trommen.billetten.dk eller i Kulturhus Trommens foyerbar, som åbner dagligt en halv time før første film.