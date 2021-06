Til mandagens kommunalbestyrelsesmøde blev en ordning om tidsregistrering af skriftlige spørgsmål til administrationen igen kaldt en »mobbe-ordning«, og det fik viceborgmesteren til at reagere skarpt. Han beskyldte mindretallet for at mobbe administrationen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: »Mobbe-ordning« fik igen politikere til at skændes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Mobbe-ordning« fik igen politikere til at skændes

Til mandagens kommunalbestyrelsesmøde blev ordningen om tidsregistrering af skriftlige spørgsmål til administrationen igen kaldt en »mobbe-ordning«, og det fik viceborgmesteren til at reagere skarpt. Han beskyldte efterfølgende mindretallet for at mobbe administrationen

Hørsholm - 03. juni 2021 kl. 10:27 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Der har flere gange været heftig debat om Hørsholm Kommunes tidsregistrering af skriftlige spørgsmål fra politikerne til administrationen. Det skyldes, at særligt det politiske mindretal i kommunen har betragtet ordningen som et udtryk for både mobning og chikane, da de mener, at den giver et skævt billede af, hvilke politikere, der bruger administrationens tid og særligt bruges mod mindretallet.

På det seneste Økonomiudvalgsmøde i Hørsholm Kommune blev det dog meddelt, at ordningen ophører, og samme punkt skulle mandag fremlægges i kommunalbestyrelsen.

I den forbindelse spurgte Ann Lindhardt (V), der ikke har en plads i Økonomiudvalget, om det kunne bekræftes, at den »såkaldte mobbe-ordning« var blevet aflyst. Det kunne borgmesteren bekræfte, inden han gav ordet til viceborgmester Henrik Klitgaard (R), hos hvem det bestemt ikke faldt i god jord, at Venstre kaldte tidsregistreringen af skriftlige spørgsmål fra politikerne til administrationen for en »mobbe-ordning«.

- For god ordens skyld vil jeg gerne lige irettesætte at kalde det for en »mobbe-ordning«, lød det fra viceborgmesteren, inden han fortsatte:

- De eneste, der bliver mobbet her, er administrationen, som bliver overdynget med fuldstændig ligegyldige spørgsmål, som de bruger et hav af timer på. Det er derfor, vi faktisk bad om at få timeregistreret de her fuldstændig unødvendige, lange og tidskrævende spørgsmål. Hvis vi kalder det en »mobbe-ordning«, så placer lige mobningen det rette sted, lød det altså fra Henrik Klitgaard (R).

Om at blive mindretal Glen Madsen (DF) understregede efterfølgende, at tidsregistreringen havde været meningsløs, mens Ann Lindhardt (V) bemærkede, at viceborgmesteren ikke udviste særlig meget respekt overfor mindretallet, når han ikke tog deres spørgsmål for gode vare. Både Jakob Nybo (LA) og Svend Erik Christiansen (S) opfordrede til at holde en ordentlig tone, og som den sidste tog den politiske veteran Thorkild Gruelund (Q) ordet.

- Som jeg har sagt det i mange år: Man skal behandle mindretallet ordentligt, for man kan jo risikere selv at blive en del af det en dag, sagde den tidligere konservative politiker, der i dag står i spidsen for sit eget parti. Punktet blev efter diskussionen godkendt.

Sådan kan politikerne spørge Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Hørsholm har fire måder, hvorpå de kan stille spørgsmål til administrationen. De kan henvende sig med skriftlige spørgsmål, telefonisk, i forbindelse med førnævnte udvalgsmøder eller via sagsindsigt. Administrationen i Hørsholm Kommune har gennem 2020 registreret tidsforbruget i forbindelse med skriftlige spørgsmål til administrationen.

Af kommunens egne opgørelser fremgår det, at der blev stillet 239 skriftlige spørgsmål til administrationen i 2020, hvor de 223 kom fra henholdsvis Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Thorkild Gruelund og Annette Wiencken.

Konservative og Socialdemokratiet, der sammen med Radikale udgør det politiske flertal i kommunen, har i samme periode kun stillet i alt 15 spørgsmål. Da der kun har været opgjort timeforbrug ved skriftlige spørgsmål, kan der ikke sættes et tal på, hvor meget tid andre politikere bruger af administrationens tid via de førnævnte kanaler.

relaterede artikler