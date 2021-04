Borgmester Morten Slotved indrømmer, at der ligger helt vildt mange kommentarer på hans Facebook-side, som ikke burde ligge der. Men det kan ikke styre og vil heller ikke brug tid og energi. Det er mit liv for kort til, fastslår han.

Artiklen: Mit liv er for kort til negative Facebook-kommentarer

Glen Madsen fra Dansk Folkeparti har svært ved at forstå, hvorfor borgmester Morten Slotved ikke sletter den kommentar fra Jørgen Gad Andresen, som han har meldt til politiet for injurierende.

"Jeg må sige, at jeg er forundret over, at han lader den ligge på sin Facebook-side, når han nu ved, hvad jeg mener om den og er gået til politiet med," siger Glen Madsen til Ugebladet. På sin Facebook-side borgmesteren skriver til både Jørgen Gad Andresen og Glen Madsen: