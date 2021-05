Mistænkelig mand stirrede ind i biler

En forbipasserende borger oplevede søndag, at en mand gik og kiggede ind i biler. Da manden opdagede, at han blev betragtet, skyndte han sig videre.

Da nogle piger passerede, forsvandt manden, men kom igen ti minutter senere for at fortsætte sit foretagende. Nogle forbipasserende fik mistanke om, at manden havde til hensigt at stjæle fra de parkerede biler, og de blev derfor stående på stedet. Det fik igen manden til at forlade parkeringspladsen.