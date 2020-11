Mistænkelig mand pressede sig ind i lejlighed hos ældre borger

Lørdag aften fik en 87-årig mand på Vedbæk Stationsvej pludselig en uventet gæst.

Klokken 23 ringede det på den ældre mands hoveddør, og udenfor stod en 40-50 år mand af mellemøstlig udseende og iført et sort mundbind. Han pressede sig herefter ind i lejligheden hos den 87-årige, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapporten.

Manden gik straks ud i køkkent og bankede på vandhanen, inden han fortsatte rundt i resten af boligen for ligesom at inspicere den. Undervejs åbnede han også flere skabe og skuffer, for så at forlade den ældre mands hjem.