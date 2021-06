Ministerbesøg i Hørsholm: Forsvaret skal arbejde grønt

Se billedserie Forsvarsminister Trine Bramsen havde iført sig grøn kjole, da hun sammen med De Radikales Martin Lidegaard forleden lancerede regeringens nye klimapartnerskab på forsvarsområdet. Det blev gjort hos Hørsholm-virksomheden Force Technology. Pressefoto

Regeringen har nedsat nyt klimapartnerskab på forsvarsområdet, og det blev præsenteret hos lokalvirksomhed

Hørsholm - 14. juni 2021 kl. 05:55 Kontakt redaktionen

Det danske samfund er berømt for innovation af grønne teknologiske løsninger. Nu skal et nyt klimapartnerskab sikre, at den udvikling også finder sted i det danske forsvar.

Forleden var forsvarsminister Trine Bramsen (S) i Hørsholm, hvor hun sammen med udenrigs- og forsvarsordfører for de Radikale, Martin Lidegaard, lancerede klimapartnerskabet.

De gjorde de i forbindelse med et besøg hos Hørsholm-virksomheden Force Technology i Forskerparken. Her arbejder de blandt andet med at udbrede kendskabet til nye grønne energiformer, som for eksempel power-to-X.

Klimapartnerskabets opgave er netop at kortlægge, hvilke klimavenlige løsninger, der er under udvikling på forsvarsområdet. For eksempel alternativer til fossile brændstoffer og power-to-X.

Grøn sikkerhed I en pressemeddelelse siger forsvarsminister Trine Bramsen, at hvis de grønne løsninger på sigt kan bruges på forsvarsområdet vil det ikke alene være en fordel for klimaet, men også for Forsvarsministeriets opgaveløsning. Her vil Forsvaret opleve mere handlefrihed under operationer, hvis man er mindre afhængig af traditionelle energikilder.

For eksempel kan det kræve ca. 12 liter benzin at transportere én liter ud til en missionsbase i Afghanistan. Det gør alt andet lige forsyningskæderne - og dermed soldaterne - mere udsatte.

Ifølge Trine Bramsen kan en grøn indsats på Forsvarsministeriets område med andre ord blive en operativ fordel til gavn for soldaternes sikkerhed.

"Klimaforandringer har stor betydning for den sikkerhedspolitiske situation. Der gemmer sig derfor et enormt potentiale i samarbejdet med erhvervslivet med al deres viden og internationale forbindelser. Udviklingen af nye teknologier og grønne løsninger på forsvarsområdet kan være med til at stimulere dansk eksport og gøre Danmark til en endnu mere attraktiv militær samarbejdspartner," lyder det fra forsvarsministeren efter besøget hos Force Technology.

Nye arbejdspladser Radikale Martin Lidegaard kalder det en stor dag for både klimaet, forsvaret og grønne virksomheder som Force Technology i Hørsholm.

"Hvis Danmark bliver førende inden for grøn omstilling af forsvaret, vil vi bidrage til en nødvendig udvikling af den grønne proces, der er i fuld gang i hele Nato og ville kunne skabe tusindvis af arbejdspladser, også i Hørsholm," slår han fast.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ser ligeledes store muligheder i aftalen, da Forsvaret, som en af landets største offentlige arbejdspladser, kan være med til at drive udviklingen af vigtig klimateknologi.

"Med et nyt klimapartnerskab med erhvervslivet, kan vi speede de teknologier op, der skal sikre nye grønne løsninger på forsvarsområdet. Fremover skal vi for eksempel kunne bruge strøm til grøn brændstof til vores kampvogne, jagerfly og krigsskibe og sikre energieffektive løsninger i forsvarets mange bygninger. Også her kan og skal Danmark være foregangsland," udtaler Dan Jørgensen.

Det nye klimapartnerskab skal aflevere sine anbefalinger til Grønt Erhvervsforum til foråret 2022., hvor forsvarsminister Trine Bramsen vil indtræde sammen med de øvrige ministre.

mt

Martin Lidegaard, udenrigs- og forsvarsordfører for Radikale, fik sammen med forsvarsminister Trine Bramsen et kig ind i Force Technologys udvikling af klimaløsninger. Pressefoto

