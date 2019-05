Se billedserie Flere betjente og mere nærpoliti er det eneste, der for alvor kan løse problemerne for de indbrudshærgede kvarterer, lød det tirsdag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), da han og folketingskandidat Mette Abildgaard (K) besøgte en borger, der har haft flere indbrud i sit hjem. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Minister: Mere politi skal bistå indbrudshærgede kvarterer

Hørsholm - 29. maj 2019 kl. 05:17 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens justitsminister Søren Pape Poulsen (K) går hen af Fruerhøj i Hørsholm, peger Adam Nissen Feldt på husene et efter et.

Med sin pegefinger viser han det, som indbrudstatistikkerne fra Hørsholm længe har vist.

- Her var der indbrud for nylig, og dér har der været indbrud to gange, fortæller han, mens justitsministeren og folketingskandidat Mette Abildgaard (K) opmærksomt lytter.

De to politikere har tirsdag begge lagt vejen forbi den lille villavej Fruerhøj for at høre Adam Nissen Feldts historie.

Historien handler om en vej, hvor beboerne er så meget oppe på mærkerne efter stribevis af indbrud, at fremmede biler ikke længere kan køre gennem kvarteret uden at have en nysgerrig beboer efter sig, der vil vide, hvad vedkommende skal. Beboerne i området føler, at politiet er kommet for langt væk, mens indbrudstyvene er kommet for tæt på. Adam Nissen Feldt estimerer, at der i hvert fald har været indbrud i syv ud af de nærmeste 10 huse.

- Folk i kvarteret ved, at det tager omkring 20 minutter, før politiet kan være her. Jeg tror, vi har alle tænkelige foranstaltninger i den her lille klynge huse tilsammen. Jeg tænker over det, hver gang jeg forlader mit hjem. Jeg tænker: nu forlader jeg mit hjem - jeg håber, det hele går godt. Sådan skal man ikke have det, fortæller en frustreret Adam Nissen Feldt, der har oplevet to indbrud på de sidste syv år. Ved det seneste blev en terrassedør til hans hus brudt op, hvorefter ukendte gerningsmænd stak af med både smykker og kontanter.

Netop de ukendte gerningsmænd er et kardinalpunkt, når man spørger Adam Nissen Feldt om problemets omfang. Han mener nemlig ikke, at politiets opklaringsprocent i forhold til indbrud, der ligger på omkring 2 procent, på nogen måde er tilfredsstillende.

Det fortæller han justitsministeren, da de to politikere og borgeren sætter sig til bords.

Svaret bliver i første omgang nedslående.

- Vi får aldrig en meget høj opklaringsprocent, svarer Søren Pape Poulsen, inden han fortsætter:

- Kunsten er at nedbringe antallet af indbrud, ligesom vi har gjort nu, hvor antallet af indbrud er halveret. Det her er et langt sejt træk og en situation, hvor politiet har mange opgaver, og i bund og grund bliver den her situation kun løst ved, at vi får uddannet flere betjente. Der er ikke nogen nemme løsninger, siger han.

De første 600 ekstra betjente er blevet uddannet gennem de sidste fire år, og til efteråret, når der skal forhandles et nyt politiforlig, vil Det Konservative Folkeparti og Søren Pape Poulsen arbejde for, at der kan føjes yderligere 600 betjente til den danske politistyrke, fortæller ministeren.

Af disse vil man blandt dedikere et antal til særlige indbrudsenheder, ligesom en del vil blive dedikeret til at løse borgernære politiopgaver som eksempelvis patruljering i indbrudsplagede kvarterer.

Historien er et uddrag af en længere artikel, der bringes i sin fulde længde i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 29. maj 2019.