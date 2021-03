Der kan skaffes otte pladser på Selmersvej til borgere på venteliste til en plejbolig. Foto: Allan Nørregaard

Miniplejehjem skal hjælpe ældre på venteliste

Kommunen lever ikke helt op til garantien for plejeboliger, og pavilloner er ikke den bedste løsning

Hørsholm - 29. marts 2021 kl. 17:11 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et miniplejehjem på Selmersvej med otte boliger kan hjælpe med til at nedbringe ventelisten på borgere der venter på at få en plejebolig i Hørsholm.

For det første er det noget der kan iværksættes forholdsvis hurtigt, for det andet koster den noget nær det halve af at opføre pavilloner nær en af byens plejecentre.

Det var ellers det, formanden for Social- og seniorudvalget (SSU), Thorkild Gruelund (SK), foreslog i et initiativretsforslag i Økonomiudvalget i december. Han mener nu, at den løsning, kommunens forvaltning fremlagde for udvalget, er meget bedre end hans egen.

Fakta om plejeboliger 37 borgere ventede i begyndelsen af marts på en plejebolig.



5 står på den generelle somatiske venteliste, 18 på den specifikke.



13 står på den generelle demens-venteliste, 4 på den specifikke.



Borgerne, der er visiteret til den generelle venteliste, skal have stillet en bolig til rådighed senest to måneder efter visitationen.



Borgere på den specifikke venteliste ønsker at være på et specielt plejehjem og er derfor ikke omfattet af garantien.





Ti af borgerne på den generelle venteliste er plejeboliggarantien overskredet. Den, der har ventet længst, havde på opgørelsestidspunktet 8. marts ventet i 192 dage.



Kilde: Hørsholm Kommune

Formand: Godt set "Det skal forvaltningen have ros for. Bygningen er velegnet til formålet, den ligger centralt i byen, og omkostningerne er lavere. Det er rigtig godt set," lyder det anerkendende fra udvalgsformanden.

Bygningen på Selmersvej har tidligere fungeret som bofællesskab for senhjerneskadede. Seks af ejendommens otte boliger står tomme, to andre er udlejet til flygtninge, som der i givet fald skal findes andre boliger til. Kommunen betaler i forvejen husleje for de tomme boliger. Det løber op i lige omkring 38.000 kroner om måneden.

Samlet set vil det skønsmæssigt koste ca. 2,8 millioner kroner at sætte bygningen så meget i stand, så den kan blive et midlertidigt miniplejehjem til otte af de 37 borgere, der aktuelt står på venteliste.

Til den halve pris Til sammenligning vil 12 boliger i tilknytning til enten plejecentrene Margrethelund eller Louiselund koste næsten det dobbelt, ca. 5,4 millioner kroner.

Omvendt vil det være ca. 150.000 kroner dyrere pr. år pr. plads at drive et miniplejehjem i forhold til udgiften til hjemmeplejen.

SSU anbefaler på den baggrund kommunalbestyrelsen at bakke op om at lave Selmersvej 23 om til et miniplejehjem frem for at bygge pavilloner.

Udvalgsformanden håber, at der kan tages en beslutning inden sommerferien.

