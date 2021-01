Jens Frølund Refsgaard er død, 82 år. Han var i 10 år medlem af Hørsholm Kunstforenings bestyrelse. Her ses han med den tidligere formand Ellen Savery. Arkivfoto: Hørsholm Kunstforening

Mindeord om en kunstelsker

DØDSFALD Det var med stor sorg, at vi i bestyrelsen for Hørsholm Kunstforening modtog beskeden om, at Jens Refsgaard er afgået ved døden.