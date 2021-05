Mindeord om en af byens store personligheder

I sine unge dage var Bent Nehm Møllers store passion jazzmusikken, hvor han var med til at starte Næstved Jazzklub og spillede med i lokalt jazzband.

Her levererede Textil Møller stoffer til syglade damer i Hørsholm og omegn. Bent Nehm Møller var entreprenant og deltog i starten også som formand for centerforeningen og udvidede senere med butikker i Birkerød, Ballerup og på Strøget i København.

I slut 80'erne tog tennis for alvor fat, og livsværket Textil Møller blev solgt. I tiden efter fulgte mange aktiviteter i foreningslivet som klubchef og turneringsarrangør og leder i Hørsholm Rungsted Tennisklub.

Bent var med til at få opført Danmarks største tennishal, som blev til Codan Hallen. Senere også en træningshal. Hans kreative gen var med til at arrangere mange forskellige events som Drop-In, Tennis & Bridge, All Night Long samt Kystmesterskaberne, landets største turnering med næsten 1.000 tenniskampe samt IFT ladies Cup, den første Internationale tennisturnering i klubben.