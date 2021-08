Mindeord for korets humoristiske, flittige og festlige formand

Et medlem af koret fortæller: "Josh og jeg mødtes tilbage i 90'erne i et kor i Lyngby, som den kendte sanger og korleder Maiken Alkil dirigerede. En dag fortalt Johs mig, at han og hans hustru Else havde købt et hus i Hørsholm og spurgte om jeg kendte et godt kor der. Jeg fortalte om koret Øre-sound og om at vi skulle holde koncert i Caroline Matilde salen.