Byggesagsmedarbejderne på rådhuset er ved at drukne i sager og ventelisten vokser og vokser. Det skal en millionbevilling på aftenens kommunalbestyrelsesmøde gøre noget ved. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Millionbevilling skal redde dem fra at drukne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionbevilling skal redde dem fra at drukne

Hørsholm Kommune må til lommerne for at få bedre styr på eksplosiv stigning i antal byggesager

Hørsholm - 22. marts 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der skal både en her-og-nu bevilling til, og også flere medarbejdere, så Hørsholm Kommune kan få styr på den eksplosive stigning i antal byggesager, kommunen for tiden oplever.

Det mener et enigt økonomiudvalg, der går til kommunalbestyrelsen i aften (mandag) med et ønske om at tage to millioner kroner ekstra op af kassen for at få bragt den store pukkel af sager ned her og nu, samtidigt med et ønske om penge til at kunne ansætte flere sagsbehandlere.

Og der er pres på i Hørsholm: Administrationen har blandt andet kigget på kommuner, Hørsholm normalt sammenligner sig med og nået frem til, at Hørsholm i de tre første kvartaler i 2020 har modtaget flest byggesager målt pr. indbygger.

Fakta om byggesager I 2020 kom der 1036 byggesager ind mod 885 året før.



I januar og februar i år kom der 229 sager ind mod 152 i samme måneder sidste år.



Indtil 12. marts er der kommet 48 sager ind mod 28 på samme tidspunkt i 2020.



Der er otte byggesagsbehandlere, svarende til 5,5 årsværk, til at håndtere sagerne, plus en freelancer to gange ugentligt.



Når Hørsholm sammenligner sig med andre kommuner, så er det Allerød, Furesø, Fredensborg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentoft og Rudersdal.



Kilde: Hørsholm Kommune

Stikker helt af I begyndelsen af dette år er det ifølge administrationen stukket helt af: I januar og februar er der indkommet 51 procent flere sager end i tilsvarende periode for et år siden. På en enkelt uge - den sidste uge i februar - indløb der 43 nye sager, hvilket svaret til otte sager pr. årsværk, der er ansat til at håndtere opgaverne.

Økonomiudvalget er parat til at give en ekstrabevilling på to millioner kroner til at hyre eksterne konsulenter til at få bragt den voksende pukkel ned. Politikerne er også parat til at finde yderligere 600.000 kr. årligt til flere medarbejdere.

Corona og hushandler "Sagen er, at det for tiden er svært at skaffe byggesagsmedarbejdere. En del af beslutningen er derfor, at administrationen kan vende tilbage, hvis det lykkes at få nogle gode ansøgere ansat og det fortsat ikke rækker," oplyser borgmester Morten Slotved (K) efter mødet i Økonomiudvalget, hvor der overvejende var opbakning til administrationen.

Forklaringen på eksplosionen i byggesager er øget byggeaktivitet på grund af corona, og at der er godt gang i ejendomshandlerne, hvor nye ejere ønsker at bygge om eller til.

Dertil kommer, at byggesagerne ofte er komplekse og derfor tidskrævende. Og der har været "et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen, dispensationer og helhedsvurderinger af byggeri i strid med byggeretten", fremgår det af sagsfremstillingen.

Bøvl med reglementet Oven i det kommer der bøvl med det nye bygningsreglement, der stiller en række krav til bygherre. Det er med til at trække sagsbehandlingstiden i langdrag. Det er et forhold, Kommunernes Landsforening (KL) har kritiseret for at være for bureaukratisk og medvirker til lange sagsbehandlingstider.

Afdelingens medarbejdere har selv forsøgt at få bunken bragt ned ved at afsætte en dag til at se nye sager igennem og prioritere dem. Blot for at konstatere, at der kommer flere sager ind end de når at få set igennem.

Glen Madsen (DF) stemte i Økonomiudvalget hverken for eller imod, fordi der ifølge ham manglede nogle oplysninger. Overordnet set er han dog indstillet på at bakke op om ekstrabevillingerne.

relaterede artikler

Hård dom: Én kommune er endnu dårligere 01. december 2020 kl. 18:00

Byggesager er eksploderet under corona 21. oktober 2020 kl. 08:15