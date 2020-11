Mia og Claus Bergerling kan med deres virksomhed Tandprotetikeren i Hørsholm fejre 25 års jubilæum 20. november. Pressefoto

Mia og Claus giver den en tand til efter 25 år

Mia og Claus Bergerling har 25 års jubilæum med deres tandklinik i Hørsholm

Hørsholm - 18. november 2020 kl. 07:02 Kontakt redaktionen

Hørsholms lokale specialister i tandproteser, Mia og Claus Bergerling, kan med deres virksomhed i Hørsholm fejre 25 års jubilæum 20. november.

"Grundstenen til virksomheden blev egentlig lagt, da parret i sin tid fandt sammen, mens de begge studerende på Tandlægeskolen i Aarhus. Tandlægestudiet afsluttedes i 1995, og allerede samme år startede de klinikken i Hørsholm. Som de første udefra købte de sig ind i Tandprotetikeren med egen klinik i Hørsholm, og siden er det gået stærkt med etablering af afdelinger i Lyngby, Rødovre, Valby og Hillerød; enten drevet på egen hånd eller i samarbejde med partnere," skriver Tandprotetikeren i en pressemeddelelse.

Trofast kundegrundlag Klinikken i Hørsholm har fra starten udviklet sig stabilt med et trofast kundegrundlag. Samtidig etableredes et godt samarbejde med lokale tandlæger. Gennem alle årene har højt serviceniveau og høj produktkvalitet været kendetegnende for klinikken i Hørsholm, skriver klinikken selv i en pressemeddelelse.

Udvikling Mia og Claus Bergerling har været hele udviklingen igennem fra tiden, hvor man tog fysiske aftryk af tænderne, når man skulle fremstille proteser, og til i dag, hvor digitale teknikker tager over i fremstillingsprocessen. Klinikken i Hørsholm har i en årrække været foregangsklinik i den digitale udvikling således, at den i dag er en af Danmarks førende klinikker inden for protesefremstilling. Med den nye teknik undgår patienten en række fysiske indgreb i munden, en langt hurtigere proces med færre besøg i klinikken og en protese med god pasform.

Giver den en tand til Mia og Claus Bergerling hviler ikke på laurbærrene, men giver den "en tand til". De arbejder konstant på at efteruddanne sig og på at holde sig på forkant af udviklingen inden for materialer og teknikker.

"På klinikken i Hørsholm holdes der stærkt fokus på den enkelte kundes behov og krav til protese, idet en veludført og velanbragt protese ikke bare er en protese, men kan være ensbetydende med en stærkt forbedret livskvalitet for kunden," skriver klinikken i pressemeddelelsen.