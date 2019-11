Se billedserie Den yngste deltager i »Den store bagedyst« er ikke så meget til søde kager, og hun forbinder julen med smagen af krydderier. Derfor har hun bagt »Kryddersmåkager med chokolade og sesamfrø«, da avisen lægger vejen forbi. De er nemlig ikke alt for søde, og de smager af noget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mia fra Bagedysten: Julen er krydderiernes tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mia fra Bagedysten: Julen er krydderiernes tid

Hørsholm - 27. november 2019 kl. 09:30 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 18-årige Mia Emilie Persson, der er den yngste deltager i årets udgave af DR-programmet »Den store bagedyst«, skal tingene helst være lidt anderledes.

Hun propper gerne gedeost i smørcremen, og hun kan ikke lide at følge en opskrift alt for nøje.

Derfor kom det ikke som en overraskelse, at 18-årige Mia Emilie Persson ikke diskede op med jødekager, da avisens udsendte lagde vejen forbi det unge bagetalent i Hørsholm, hvor hun bor sammen med sine forældre. Aftalen var, at den unge mesterbager skulle give sit bud på gode småkager til julen, og det gjorde hun med både kreativitet og gåpåmod.

Resultatet blev de sprøde, sesamdekorerede kager, som ses ovenfor. Deres officielle navn er »Kryddersmåkager med chokolade og sesam« og udover opskriften får du her tankerne bag det spritnye stykke bagværk, som Mia Emilie Persson har opfundet til lejligheden.

Kreativitet som drivkraft Når Mia Emilie Person, der til daglig går i 2.g på Rungsted Gymnasium, går i køkkenet, skal det helst være kreativt og lidt spændende. Følger man opskriften alt for nøje, bliver processen ikke ligeså spændende, som hvis man prøver sig frem.

- Jeg kan godt lide den kreative oplevelse, når man er i et køkken. Det bedste er, når man ikke har nogen opskrift, og man kan prøve sig frem og eksperimentere. Når man smager ting til uden at have en plan, er det sjovest, fortæller bagedyst-deltageren, inden hun fortsætter:

- Det er også sådan, de her kager er opstået. Jeg kan godt lide, når julebag er lidt krydret, og så tænkte jeg, at chokolade altid er lækkert. Sesam giver et twist. Jeg prøver at tænke lidt anderledes, så jeg ikke laver noget, som jeg bare har set et andet sted, fortæller den 18-årige pige med et smil.

Med bagepapir, et æg og sesam dekorerer

Mia Emilie Persson sine kager, så de ikke

ligner noget, andre ville finde på.

Foto: Allan Nørregaard



Hun er ved at dekorere et kuld julesmåkager med sesam, mens hun taler. Med et lille stykke bagepapir, der er klippet ud som et hjerte, dækker hun kagerne, men hun strøer sesam ud over. Når hun fjerner bagepapiret, danner de små stykker sesam et lille hjerte. Hun virker tilfreds med kreationen.

Laver faktisk mest mad Selvom den 18-årige gymnasieelev ikke kan gå i skole, uden at klassekammeraterne spørger, om hun har kage med, er bagværk faktisk en relativt ny interesse for Mia Emilie Persson.

Tidligere har hun mest lavet aftensmad til hendes forældre, og bagværk begyndte hun først for alvor på, inden hun skulle være med i »Den store bagedyst«.

Derfor var det indledningsvist også tv-programmet »Masterchef Junior«, som Mia Emilie Persson deltog i. Det gjorde hun, da hun var 14 år gammel.

Da hun så, at »Den store bagedyst« manglede deltagere, var det derfor ikke en mesterbager, der meldte sig til programmet. Det var en ung pige, der ville have en udfordring.

Da Mia Emilie Persson så, at »Den store bagedyst«

manglede deltagere, var det kke en mesterbager,

der meldte sig til programmet. Det var en ung pige,

som ville have en udfordring. Foto: Allan Nørregaard



- Da jeg var helt lille, var jeg ret kræsen, og jeg lavede aldrig mad. Da jeg var omkring 12 år begyndte jeg så småt at bage lidt kage og lave mad. Derfra er jeg begyndt at lave mere og mere. Jeg har bagt meget, men jeg har faktisk brugt mere tid på at lave mad. Jeg ville gerne være bedre til at bage, så jeg tænkte, at det var en god udfordring at melde mig til »Den store bagedyst«, fortæller hun.

Fra ovnen strømmer duften af kryddersmåkager med chokolade og sesam, og den unge mesterbager anretter kagerne på et lille træfad.

Hun ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, men hun fortæller, at det helst skal have noget med mad at gøre. Ved siden af sin skolegang holder hun da også kokke- og bager-evnerne ved lige.

Man kan finde opskriften på Mia Emilie Perssons småkager i Frederiksborg Amts Avis store juletillæg, der kan findes på det følgende link: http://www.e-pages.dk/sn/2189/

Man kan også følge med i hendes videre færden på bloggen Miaemilie.dk