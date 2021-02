»M« står naturligvis for Meyer. Fornavnet er Ann-Sophie, og hun startede mandag som journalist på Frederiksborg Amts Avis? Hørsholm-redaktion. Ann-Sophie Meyer glæder sig til at gå ombord i bogstaverne og lade tastaturet synge. Foto: Lars Sandager Ramlow

Meyer går ombord i bogstaverne

Ann-Sophie Meyer er ny journalist på Hørsholm-redaktionen, hvor hun i de kommende måneder indtræder i et vikariat.

- Jeg kender Frederiksborg Amts Avis rigtig godt, da jeg i sin tid var i journalist-praktik på avisens store redaktion i Hillerød. Siden har jeg været en tur forbi tv-branchen, og i de seneste små to år har jeg arbejdet som redaktionssekretær i Sjællandske Medier, hvor jeg blandt andet har siddet og færdig-redigeret Frederiksborg Amts Avis' sider, fortæller Ann-Sophie Meyer.

Nu glæder hun sig til igen at komme ud og interviewe og tage billeder.

- Jeg elsker journalistikken. Jeg kan godt lide hverdagen, hvor der altid sker noget nyt. Som journalist bliver man ved med at udvikle sig og lære nye ting, og det er et privilegium at møde en masse spændende mennesker og videreformidle deres historier.