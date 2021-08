Se billedserie Rungsted Seier Capital har reduceret antal af tilskuerpladser til den kommende sæson. Det er en del ståpladser, der er erstattet med siddepladser, der ifølge klubben er mere efterspurgt. Foto: Anders Kjærbye (Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix Danmark

Mestrene skærer ned: Derfor bliver der plads til færre tilskuere i skøjtehallen

Rungsted Seier Capital reducerer fra den kommende sæsonstart kapaciteten i hallen med 400 pladser

Hørsholm - 18. august 2021 kl. 06:49 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Rungsted Seier Capital skøjter meget snart ind i den ny ishockeysæson som forsvarende mestre. Og det bliver til færre tilskuere i Bit Coin Arena i Hørsholm Skøjtehal, når restriktionerne ophæves 1. oktober.

De danske mestre har nemlig valgt at reducere det maksimale antal tilskuere fra 2000 til 1600 - og det er primært ståpladser, der er blevet ofret. Der er nemlig efterspørgsel efter siddepladser, forklarer direktør Thomas Friberg.

"Vi har allerede nu solgt 40 procent flere siddepladsabonnementer end i hele sæsonen 2013, som var rekord. Jeg forventer en fordobling i forhold til rekordåret," oplyser Thomas Friberg.

Inddragelsen af stå- til siddepladser er ifølge direktør­en et led i at løfte kvaliteten i oplevelsen af at gå til ishockey i Rungsted.

Bedre oplevelse "Det er simpelt hen et krav i 2021, at publikumsoplevelsen bliver forbedret," forklarer Thomas Friberg.

Ud over at konvertere stå- til siddepladser indebærer det også en adskillelse af fangrupperne, som både politiet og klubben selv har ønsket sig.

Ændringerne er sket dels på baggrund af den store efterspørgsel efter siddepladser, men også på baggrund af en analyse af, hvor meget ståpladserne egentlig er blevet brugt. Artiklen fortsætter under foto...

Direktør Thomas Friberg har flere argumenterer for, at der fra den nye sæson bliver plads til færre tilskuere, når Rungsted Seier Capital spiller hjemmekampe. Arkivfoto

"I gennemsnit har der været solgt 92 af 300 ståpladser. 177, hvor der var flest, 37, da der var færrest. Så jeg mener ikke, at vi har et problem," siger den ene af af Rungsted Seier Capitals ejere og partnerleder Finn Muurholt Rosenthal.

"Ja, og vi kan se, at 90 procent af tilskuerne sidder ned til kampene, kun to procent vælger at stå," tilføjer Thomas Friberg.

Murren i krogene Der har dog været noget utilfreds murren i krogene hos nogle ishockeyfans, som føler sig skubbet ud af de billige ståpladser til fordel for de dyrere siddepladser, og at det - ikke mindst - nu bliver dyrere at komme ind og støtte de lokale helte. Det afviser både ejer og direktør.

"Du kan stadig komme til hockey for 100 kroner på dagen. Og køber du en unlimited billet til 950 kr. får du adgang til samtlige kampe ude som hjemme for 25-30 kr. Og det er altså de danske mestre, vi taler om," lyder det fra Thomas Friberg. Han vedkender sig, at der også er en økonomisk grund til ændringen.

Har ikke tjent penge Vi er en virksomhed, der endnu ikke har tjent penge, så det er klart, at vi også tænker på en bedre indtjening. Og jeg må bare sige, at jeg gerne vil skaffe siddepladser til sponsorer, så de ikke skal stå op i loungen, mens der er en halvtom ståpladstribune," siger direktøren, der hidtil har registreret 80 opsigelser af sæsonkort og 75 nytegninger.

Et sæsonkort til ståpladser koster 950 kr. om året, det billigste siddepladsabonnement koster 1.800 kr., det dyreste 3.600 kr.

Rungsted Seier Capital indleder sæsonen i Metalligaen den 31. august ude mod Herlev, hvorefter holdet drager til henholdsvis Ukraine og Østrig for at spille Champions Hockey League.

