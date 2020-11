"Vi skal være sikre på vi får det hele med," siger udvalgsformand Jan Klit (K) om fristforlængelse på høringen af Lokalplan 176. Foto: Søren Hempel

Send til din ven. X Artiklen: Mere tid til både de kreative og de negative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere tid til både de kreative og de negative

Høringsfristen for den stærkt debatterede Lokalplan 176 i Rungsted forlænges med to uger

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 17:01 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Den store interesse for Lokalplan 176 for dele af de nordlige Rungsted gør nu, at tilhængere og modstandere får mere tid til at komme med forslag til enten forbedringer til og indsigelser mod lokalplanen.

Læs også: Her skal I bo tættere sammen

Hørsholm Kommune har nemlig besluttet at forlænge høringsfristen med 14 dage.

Efter den oprindelige plan udløber høringsfristen på fredag 6. november. Den frist forlænges frem til 20. november, oplyser Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU).

"Vi skal være sikre på at vi får det hele med. Lokalplanen skal jo holde de næste 30-50 år," lyder udvalgsformandens begrundelse.

Lokalplanforslaget har været i høring i næsten 8 uger og er genstand for en massiv debat om mindstegrundstørrelser og fortætning, mulighed for at bygge tofamlie- og dobbelthuse, bebyggelsesprocent og ekstra ejendomsbeskatning på grund af et ændret plangrundlag.

Fortætning eller ej Især har en gruppe på 13 beboere i området, Rungsted-Aktivisterne, været aktive i debatten. De kalder lokalplanforslaget for en "katastrofal fortætningsplan".

Gruppen har blandt andet taget initiativ til en underskriftindsamling på skrivunder.net, hvor der i skrivende stund er 535 protestunderskrifter.

Fra politisk side afviser udvalgsformand Jan Klit, at lokalplanen er udtryk for fortætning.

Det synspunkt får han medhold i af Arne Post, arkitekt og en af landets fremmeste eksperter i byplanlægning, der på Ugebladets foranledning har vurderet, at det er "helt ude af proportioner" at kalde lokalplanforslaget for en katastrofal fortætningsplan.

relaterede artikler

Ekspertdom: Ude af proportioner at kalde det fortætning 02. november 2020 kl. 07:19