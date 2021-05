Se billedserie Der har været ganske stor interesse for at bidrage med ideer og forslag til udviklingen af Rungsted Havn. Hørsholm Kommune har fået over 1000 henvendelser vedrørende udvidelsesprojektet. Illustration: Rungsted Havn Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Mere end 1000 forslag til havneudvidelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere end 1000 forslag til havneudvidelse

Der har været stor interesse for at bidrage med ideer og forslag til udviklingen af Rungsted Havn og strand. Kommunen har fået over 1000 henvendelser.

Hørsholm - 06. maj 2021 kl. 13:38 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Efter Hørsholm Kommune har afholdt borgermøder og opfordret kommunens beboere til at komme med ideer og forslag til den kommende havneudvidelse, er der kommer mere end 1000 henvendelser. Det oplyser Hørsholm Kommune.

- Kommunalbestyrelsen har repræsentanter i styregruppen for projektet, og for os har det været afgørende at give plads til borgernes behov og meninger, så alle kan få gavn og glæde af havnen og stranden i fremtiden, siger borgmester Morten Slotved (K) i den forbindelse og understreger, at han er tilfreds med borgerinddragelsen.

Borgerinddragelsen er blandt andet foregået på dialogmøder samt via spørgeskemaer og interviews, hvor ideer såvel som bekymringer er blevet noteret med henblik på at finde løsninger på disse. Involveringen er sket på baggrund af et skitseprojekt for en renovering og samtidig udvikling af Rungsted Havn, som Havnebestyrelsen præsenterede for Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2020. Skitseprojektets formål er ifølge havnebestyrelsen at sikre en god og velfungerende havn for alle, og man kan på nuværende tidspunkt se de foreløbige skitser på kommunens hjemmeside og på en række tavler, der er opsat på og omkring Rungsted Havn.

Adgang til vandet Hørsholm Kommune oplyser, at stort set alle, der har taget del i involveringsprocessen, har udtrykt opbakning til det fremlagte skitseoplæg og tankerne om en udvikling af Rungsted Havn og strand. Enkelte har dog også givet udtryk for, at der samtidig bør tages hånd om nogle eksisterende problematikker, herunder særligt tilstrækkelig vandadgang for ro- og kajakklubben syd for havnen.

- I januar, februar og marts har vi haft konstruktiv dialog med vores interessenter. Ideerne spænder bredt og omfatter alt fra udspringstårne til skiltning. En del af ideerne kan principielt implementeres i den eksisterende, renoverede havn og stranden. Mange af ideerne forudsætter dog en udvidelse af havneanlægget, herunder særligt de nye og udvidede moler, for at kunne realiseres, lyder det i den forbindelse fra Jørgen Thorsell, der er formand for Rungsted Havns bestyrelse.

Ideer samles Alle ideer og kommentarer til udviklingsoplægget bliver sammenfattet og tematiseret i en hvidbog, der kan indgå i det videre udviklingsarbejde.

Temaerne i hvidbogen omfatter forskellige typer af aktiviteter, services og faciliteter på havnen og stranden samt hvordan området kan forskønnes og forbindelserne til resten af byen kan styrkes. Der er tale om såvel nye som forbedringer og supplementer til eksisterende aktiviteter og funktioner på havnen.

Projektgrundlaget for udviklingen af Rungsted Havn og strand forventes endeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen i efteråret 2021.

relaterede artikler

Daniel og Stig støjer i Hovedgaden 19. april 2021 kl. 05:55

Unge vil gøre en forskel for deres by 12. april 2021 kl. 06:02

Borgere bød ind med ideer til udvikling af havn og strand 09. marts 2021 kl. 05:11