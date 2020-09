Meny Dalgaard støtter brysterne

"Vi har besluttet at donere 10 procent af lørdagens omsætning til "Støt Brysterne" og forskningen i brystkræft. Hele butikken er klar, og medarbejderne glæder sig, så vi håber, at der kommer rigtig mange forbi og gør deres indkøb på 'Lyserød lørdag'," siger købmand Kristine Simonsen til Ugebladet.

"Vi er alle i en eller anden udstrækning berørt af kræft, og for os har det altid ligget os meget på sinde at støtte kræft-sagen," fortæller Kristine Simonsen, der har mistet sin mor til kræft. Det samme har Lasse med sin far. For at kunderne ikke skal overse eventen, vil forretningen være pyntet op med lyserød balloner og flag hele lørdagen.