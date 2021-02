Købmandsparret hos Meny Dalgaard, Kristine og Lasse Simonsen, glæder sig over, at det er lykkedes at skære forretningens CO2- og strømforbrug betydeligt ned. Foto: Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Meny Dalgaard i klimaindsats: Så meget CO2 og strøm er sparet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meny Dalgaard i klimaindsats: Så meget CO2 og strøm er sparet

Det lokale supermarked i Kongevejscentret glæder sig over den store effekt, deres klimatiltag har givet

Hørsholm - 21. februar 2021 kl. 08:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Med en målrettet indsats er det lykkedes Meny Dalgaard i KongevejsCentret at reducere forretningens forbrug af strøm og dermed udledningen af CO2.

Alene sidste år blev der skåret 32 ton af butikkens CO2-udledning, og elmåleren havde registreret et mindreforbrug på 149.000 kWh i forhold til 2019 - svarende til strømforbruget i 34 parcelhuse med to voksne og to børn.

Det glæder købmand Lasse Simonsen, at investeringen i nyt køleanlæg og mere energieffektive kølemontre viser sin værdi.

"Vi er meget stolte af, at vi på den måde kan yde et bidrag til reduktionen af drivhusgasserne til gavn for miljøet. Vi har fået monteret et energistyringssystem med måleudstyr, der overvåger vores strømforbrug, så vi hele tiden kan følge forbruget. Det har bidraget til det nedsatte forbrug," oplyser Lasse Simonsen.

Samtidig mener han, at medarbejdernes fokus på klima og opmærksomheden på ikke at bruge unødvendig strøm, gør en lige så stor forskel.

Fra freon til CO2 For nogle år siden blev forretningens freon-køleanlæg skiftet ud med et mere miljøvenligt CO2-anlæg, der bruger mindre energi og er mere effektivt i at drive de mange kølemontrer i forretningen.

"Det her viser, at det betyder noget, når butikker investerer i klimatiltag," tilføjer den lokale købmand, der ikke har tænkt sig at stoppe i klimaindsatsen og planlægger yderligere udskiftning af kølomontrer, der bruger mindre strøm og er bedre til at holde på kulden.

Støtte fra KFI Det nye energistyringssystem, og den indsigt i forbruget det giver, har Lasse Simonsen samtidig haft mulighed for hurtigt at opdage defekter ved fx køleudstyr, ventilationen eller belysningen uden for butikken.

Energioptimeringen er gennemført i samarbejde med købmandsfonden KFI (Købmændenes Finanseringsinstitut), der har finansieret projektet via en uddeling.

1000 huses forbrug Foreløbig har KFI hjulpet 93 butikker over hele landet med at nedbringe elforbruget og flere er på vej. Indtil nu har det samlet medført en besparelse på 4,4 mio. kWh. Det svarer til forbruget i 1.000 parcelhuse.

Omregne de mange kilowatt-timer til CO2, er miljøet blevet skånet for en belastning på 933 ton CO2.