Menighedsrådsvalg for åbne døre: Nu er mandatet styrket

Det nye valgsystem lokkede flere sognebørn til end tidligere, men rummer også risiko for at man ikke får tiltrukket de rette kompetencer

Formanden for Rungsted Sogns Menighedsråd hedder efter menighedsrådsvalget 15. september ganske sandsynligt fortsat Christian Andersen.

Selv om han må vente nogle uger på at være helt sikker - og på, om han har den fornødne opbakning i det nyvalgte menighedsråd til at fortsætte på posten - oplever han sit mandat styrket efter valget. Dels, fordi Christian Andersen fik mange af stemmerne, dels på grund af den nye måde at holde menighedsrådsvalg på.

Største fremmøde "Jeg har aldrig oplevet et så stort fremmøde til et menighedsrådsvalg som i år. Ordet har bare mere vægt, når folk møder op," mener Christian Andersen, der efter en periode som almindeligt menighedsrådsmedlem og to år som formand nu går ind i sin fjerde periode.

I Rungsted blev menighedsrådsvalget - som i alle andre landets sogne - afviklet på en ny måde. Der skulle afholdes valgforsamlinger, hvor kandidater og medlemmer møder op fysisk. I princippet kan hvert sognebarn efter det nye system nu melde sig som kandidat ved at møde op til valgforsamlingen.

Overskud af kandidater I Rungsted betød det, at 35 mennesker mødte op, og at der var 11 kandidater til de ni pladser i rådet.

Der var derfor tale om et reelt valg, hvor sognets menighedsråd ved de seneste tre valg er blevet sat sammen ved såkaldte aftalevalg - eller fredsvalg - , hvor man ganske enkelt har aftalt sig frem til at sammensætte rådet. Det nye har ifølge Christian Andersen fordel og ulemper.

Christian Andersen, formand for Rungsted Sogns Menighedråd, mener at det nye valgsystem styrker menighedsrådsmedlemmernes mandat. Foto: Privat

De virkelig interesserede "De, der kommer, er de virkeligt interesserede, og valget er mere gennemskueligt. På den anden side er der også en risiko for, at vi ikke får fat i de kompetencer, vi har brug for når folk kan komme ridende ind og blive valgt på en stemning" siger han og forklarer:

"Vi vil gerne have folk ind med bestemte kompetencer. Nogle med forstand på byggeri, it eller personale," fortæller Christian Andersen.

I Rungsted lykkedes det at vælge de ni rådsmedlemmer, der er brug for, og også de nødvendige stedfortrædere.

De valgte RUNGSTED SOGN

Christian Andersen, Hanne Tommerup, Asbjørn Asbjørnson, Oluf Poulsen, Tina Selchau, Erling Højsgaard, John-Ulrik Krause, Ellen Güttler og Birgit Veng.





KOKKEDAL SOGN

Bodil Friis Pedersen, Benjamin Jepsen (ny), Nanna Schultz (ny), Birger Hoff, Kirsten Jørgensen (ny), Jørgen Lijehult Kristensen, Erik Hellbrandt (ny), Kirsten Thrane (formand) og Joszef Fodor (næstformand).





HØRSHOLM SOGN

Anelise Benedikte M. Castenskiold, Britt Vinderslev, Edel Vinding Søndergaard, Jens Olav Garnæs Ring (formand), Jørgen Jørgensen, Jørn Chjeffer Rasmussen, Karsten Aakerlund, Kenneth Aage Teidell, Klaus Poul Thiesen (næstformand), Lars Mathisen Pedersen, Marianne Møller, Mette Olufsen, Sigrid Marie Pedersen og. Ulla Hornstrup-Christensen.

Frist på fire uger Hverken Christian Andersen eller de øvrige otte medlemmer kan dog vide sig helt sikker på deres pladser: Menigheden har efter valgforsamlingen fire uger (13. oktober) til at komme med en ny liste, der i givet fald vil udløse en ekstraordinær valgforsamling. Og internt kan præsten forkynde det nye menighedsråd for menigheden - og menighedsrådet påbegynde sit nye virke fra og med første søndag i advent, der er begyndelsen på kirkeåret.

Hjem uden valgresultat I Hørsholm Sognegård var 42 borgere mødt op til valghandlingen, hvilket glæder menighedsrådsformand Jens Ring. Men deres tålmodighed blev sat på noget af en prøve, fordi det trak ud med det endelige valgresultat, der først efter en fintælling blev godkendt onsdag morgen kl. 9.

Det betød, at de fremmødte efter mere end tre timer til sidst forlod arrangementet uden at kende valgresultatet.

"Vi havde en manko på fem stemmer. Det viste sig, at der skete en fejllæsning, hvor et firtal blev læst som et nital. Det betød, at det meget lang tid at få talt op og stemt, så resultatet først lå klar onsdag morgen," siger Jens Ring.

Hørsholm Sogn fik som planlagt dog valgt de 14 opstillede plus to suppleanter, og 67-årige Jens Ring var med 24 stemmer, den kandidat, der fik flest krydser.

Han forstå godt idéen med den nye valgprocedure, men han synes kun, den giver mening, når der er flere opstillede kandidater end der er pladser i menighedsrådet.

"Jeg savner måske en klausul i reglerne, som kan gå ind at sige, at mødet er hævet, og man ikke behøver gennemføre valget, når vi - som hos os - lige har de 14 kandidater, som der skal bruges," mener Jens Ring.

Nu for åbne døre Fra valget til Kokkedal Sogns Menighedsråd berettes der ligeledes om en livligere deltagelse end ellers med omkring 30 personer, der dukkede op på valgdagen 15. september.

"Med det gamle begreb om aftalevalg kom arbejdet i menighedsrådene til at foregå bag lukkede døre. Det netop afholdte valg er gennemført efter de nye principper med åbne døre," fortæller Egon Jensen, der tager sig af kommunikationen fra rådets arbejde.

Som alle andre steder er det et element i valgforsamlingen, at rådsformanden skal berette om menighedsrådets arbejde og om, hvad rådet har beskæftiget sig med i den forgangne periode. Og så kan kandidater, der gerne vil ind i rådet, præsenterer sig selv og hvad de står for. Et menighedsrådsvalg ligner derfor nu mere en valghandling som vi kender den fra andre valg.