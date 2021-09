Plejecenter Louiselund har af to omgange haft coronaudbrud blandt medarbejdere og beboere. Begge gange skyldes det formentlig en ikkevaccineret medarbejder. Foto: Allan Nørregaard

Medarbejdere uden vaccination skyld i to smitteudbrud på plejecenter

To gange på en måned er Louiselund blevet ramt af corona. Smitten er efter al sandsynlighed bragt ind af ansatte, der ikke er vaccineret mod covid-19

Hørsholm - 10. september 2021

Pleje- og omsorgscenter Louiselund er lige nu ramt af det andet smitteudbrud på bare en måned. Ved begge udbrud peger alt på, at det er ikkevaccinerede medarbejdere, der har taget coronavirusmed ind på plejecentret og har smittet både beboere og andre ansatte.

Ved det første udbrud, der blev registreret 7. august, blev tre beboere og to medarbejdere testet positive for covid-19, og ved det andet udbrud, som blev konstateret 6. september, er foreløbig seks beboere og fire medarbejdere ramt, oplyser Dorte Dahl, centerchef for Center for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune.

Begrænset til et hus Coronasmitten er indtil nu kun fundet i hus 4 på Louiselund og på samme etage. Alle de smittede beboere var færdigvaccinerede, oplyser centerchef Dorte Dahl,

"Jeg er naturligvis ærgerlig over, at smitten er kommet tilbage på et af kommunens plejecentret, men vi gør lige nu alt for at inddæmme smitten. Blandt ved ekstra rengøring, værnemidler, tests og hvor personalet ikke går på tværs af afdelinger," siger hun.

Begrænset til et hus Hos Hørsholm Kommune har man hele tiden været klar over, at der var medarbejdere, som ikke var vaccinerede, men som arbejdsgiver kan man ikke tvinge men kun opfordre de ansatte til at tage vaccinen mod covid-19, ligesom man også kun kan opfordrer de ikkevaccinerede til at foretage to ugentlige test.

Hvorvidt det er uansvarligt som ansat på et plejehjem ikke at blive vaccineret vil centerchef Dorte Dahl ikke kommenterer direkte på.

"Det er klart, at der er en masse dilemmaer i den her proces, og der er ingen tvivl om, at vi foretrækker, at vores medarbejdere bliver vaccineret, hvilket vi også har opfordret dem til," siger Dorte Dahl.

Få syge beboere Hun skønner, at det kun er en lille del af de ansatte, der ikke har fået vaccinen, men Hørsholm Kommune må heller ikke føre statistik på det.

Ingen af de tre smittede beboere ved det første udbrud har udvist symptomer, mens nogle af beboere ved det aktuelle og andet udbrud, har været syge, men ikke i en grad, at der har hospitalsindlæggelse, fortæller centerchefen.

Alle beboere på Hørsholms plejehjem får nu tilbudt det tredje vaccinestik.