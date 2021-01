Da vaccinerne torsdag kom til Hørsholm, var det ikke kun byens ældre, der blev vaccineret. Dem, der arbejder tættest på de ældre, fik også et stik. Her ses social- og sundhedshjælper Tina Jensen, da hun lod sig vaccinere. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Medarbejder på plejecenter: »Det har været rigtig svært«

Da vaccinerne torsdag kom til Hørsholm, var det ikke kun byens ældre, der blev vaccineret. Dem, der arbejder tættest på de ældre, fik også et stik.

Hørsholm - 08. januar 2021

Det summer i gangen på plejecentret Louiselund, da personalet begynder at stille sig i kø torsdag formiddag. Stemningen er ikke løssluppen, det bliver den sjældent, når det handler om liv eller død, men man kan tydeligt mærke lettelsen fra personalet. De smiler bag deres masker og visirer, for de har glædet sig.

- Jeg har set meget frem til at få vaccinen. Det har været rigtig svært, og vi har været meget bange for, at de gamle skulle blive smittede, for vi ved jo, at der er en højere dødelighed blandt de ældre. Det har været en stor bekymring, og vi har også taget bekymringen med hjem, fortæller Tina Jensen, der er social- og sundhedshjælper på plejecentret.

Var slet ikke i tvivl Hun er en af de første, der skal vaccineres blandt medarbejderne. Hun er en af de medarbejdere, der lider af allergi, så man er ekstra forsigtig, og lader hende komme til først. Efter vaccinationen, får hun lov til at sætte sig i 15 til 20 minutter, så man kan sikre sig, at der ikke er nogle bivirkninger. Hun ser ud til at være ved godt mod.

- Selvom jeg har allergi, har jeg ikke været i tvivl om, at jeg ville have vaccinen. Der har været en stor frygt for at smitte beboerne, så vi har kun haft kontakt til de nærmeste på bopælen siden marts. Nu ser det endelig ud til, at tingene bliver bedre, fortæller hun.

Mens Tina Jensen sidder og venter efter vaccinationen, kommer en ny portion ind fra den kølevogn, som Region Sjælland har parkeret foran plejecentret. Her opbevares vaccinerne, indtil de tages indenfor, hvor de først opmåles og dernæst gives til beboere og medarbejdere. Det er regionens personale, der måler vaccinerne op, mens det er plejecentrets egne læger, der giver vaccinationerne.

