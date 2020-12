Alexander Tullberg fra Hørsholm Svømmeforening klarede sig godt til DM for juniorer. Han blev blandt andet dansk mester i 50 fri. Pressefoto

Medaljer og rekorder til lokale svømmere

Så har der været danske mesterskaber på kortbane for juniorer i svømning, og Hørsholm Svømmeforening var med.

Alexander Tullberg klarede sig så godt, at han fik medaljer med hjem. Han blev dansk mester i 50 fri, og han fik derudover to sølv medaljer i henholdsvis 100 fri og 200 fri.

Mesterskaberne blev afviklet fra 4. til 8. december, og Hørsholm Svømmeforening have seks svømmere med nemlig Amalie Søndergaard, Illia Bulba, Magnus Tullberg, Alexander Tullberg, Malte Egholm Brøns og Sebastian Hviid Larsen.

COVID-19 restriktionerne gjorde, at mesterskabet i år blev holdt i Greve for pigerne og i Aarhus for drengene.