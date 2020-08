Se billedserie Fra Rungsted Havn kan man lejlighedsvist sejle med båden »Store Teisten« til øen Hven. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Med Rungsted i ryggen går turen mod Hven

Hørsholm - 16. august 2020 kl. 10:18 Af Sophus Zarrs Soelberg

Fra Rungsted Havn kan man lejlighedsvist sejle med båden »Store Teisten« til øen Hven, hvor dagen hurtigt år med solskinsidyl i svensk selskab.

Med en sagte brummen forlader Store Teisten Rungsted Havn og båden bevæger sig roligt gennem det stille vand mod øen Hven. Morgensolens stråler reflekteres i vandet, og ikke en bølge hæver sig over vandoverfladen.

Ombord sidder omkring ti personer, da bådens skipper, Frank Broberg, sætter kursen mod Hven, hvor de alle skal sættes af, før de senere på eftermiddagen bliver sejlet tilbage til Rungsted Havn.

Mens turen går gennem Øresund, taler passagererne med sagte stemmer, og roen på vandet giver på den måde genlyd mellem menneskene. Vinden sender i tide og utide en tot hår i vejret, og det er det største drama, som udspiller sig på den cirka 35 minutter lange tur.

Artiklen fortsætter under billedet Det var en fortvivlende smuk dag, da Frederiksborg Amts Avis' udsendte hoppede på en båd til Hven - én af de dage, hvor alle danskere brokker sig lidt over, hvor fantastisk vejret er, inden det konstateres, at man naturligvis ikke kan brokke sig over dejligt vejr. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Dans på Hven Blandt passagererne spejdes der ivrigt mod øen i horisonten, som turen skrider frem. Èn af de spejdende er Ulla Bech, der har besøgt Hven gennem hele hendes liv. I dag, en fredag formiddag, tager hun turen med sin rejseveninde Mia Engsted. De er pensionister, kommer begge fra Humlebæk, og de fortæller, at de altid sejler, når de rejser sammen.

Side om side sidder de og spejder ud over vandet, mens de peger først Øresundsbroen og senere Amager Bakke og Barsebäck ud.

- Jeg har altid nydt at besøge Hven, fortæller Ulla Bech, inden hun fortsætter:

- Da jeg var barn, tog jeg herover med mine forældre. Dengang havde øen kun grusveje, og Tycho Brahes Uranienborg, hvor der ligger et flot museum i dag, var kun ruiner, fortæller hun med henvisning til resterne af det slot, som Tycho Brahe fik opført omkring 1580, og som allerede blevet revet ned igen i år 1650.

Artiklen fortsætter under billedet Ulla Bech har besøgt Hven gennem hele sit liv, og der er altid noget at komme tilbage efter, fortæller hun. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Da Ulla Bech besøgte Hven første gang i slutningen af 1950'erne var det en anden verden.

Dengang var der én kiosk på øen, hvor man i dag kan finde et væld af kiosker, caféer og restauranter. Til gengæld foregik der andre ting på Hven, som var værd at rejse efter.

- Da jeg blev teenager, sejlede vi fra Helsingør til Hven om aftenen. Vi blev sat af i Norreborg, hvor man kunne gå over til det sted, der hedder Mossen. Her var der en stor pavillon, hvor man kunne danse, erindrer hun med et smil, mens båden nærmer sig Kyrbacken Havn. Rejseveninden Mia Engsted smiler og tilføjer:

- De kan altså danse, de svenskere.

Artiklen fortsætter under billedet Hven fremstår ganske idyllisk, og det fik flere da også foreviget, da Store Teisten nærmede sig øen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Flere generationer ombord På båden sidder også Rasmus og Tine Andersson. På trods af det svenskklingende navn, taler de begge pæredansk, og de er i lighed med de to veninder ude på en tur, hvor i hvert fald én af dem genoplever historien.

- Mine forældre havde en sejlbåd, så jeg kom her rigtig meget som barn, fortæller Tine Andersson, mens hun er flankeret af sønnen Rasmus. Han kigger overrasket, da det går op for ham, at hans mor er ved at vise ham noget, som hun selv satte pris på som barn.

- Jeg vidste slet ikke, at det betød så meget for dig, siger han overrasket og griner lidt. Måske er det journalistens pågående spørgsmål, der giver turen et strejf af slægtshistorie, eller måske har de to bare for travlt med at sludre om andre ting, til at de har evalueret, hvorfor det netop er Hven, som turen går til. Under alle omstændigheder ser de ud til at hygge sig.

Da båden når land, bevæger hele selskabet sig prompte mod cykeludlejningen for at sikre sig et transportmiddel, så øen kan indtages med manér.

Svensken og dansken Ude på vejene, der flankeres af idylliske huse, svenske flag og små forretninger hist og her, blander de danske besøgende sig med turisterne fra Sverige, som ankommer fra øens anden side.

Det er der på sin vis ikke noget nyt i, forklarer Hans Jørgen Winther Jensen, der er arkivleder på Hørsholm Lokalarkiv.

Beboerne på kysten langs Øresund har nemlig altid haft kontakt med hinanden. Går man langt nok tilbage, var Hven en del af Birkerød Sogn, og går man lidt kortere tilbage, vil man opdage en kontinuerlig udveksling af ægtefæller over sundet. I 1800-tallet var det ganske almindeligt, at fiskerne fra Hven og fiskerne fra Rungsted og den omkringliggende kyststrækning giftede sig indbyrdes, og svenske familier i Rungsted var omtrent ligeså almindeligt, som danske familier på Hven.

- Vand forbinder, det afskiller ikke, som arkivlederen selv formulerer det med henvisning til, at det engang var noget hurtigere at sejle end at begive sig ud på de støvede landeveje.

På Hven mødes danskere og svenskere stadig, og mens lyden af syngende svensk og brummende dansk blander sig i vinden, stråler solen.

Hejdå og goddav.