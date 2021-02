Maxi Zoo udvider og flytter i nye lokaler

"Maxi Zoo Hørsholm starter det nye år med en stor flytning af butikken på Usserød Kongevej 87. I dagene optil åbningen vil butikken på den nye adresse blive gjort i tiptop stand, så det dygtige personale kan byde byens kæledyrsejere og dyreelskere velkommen i nye og større lokaler i Kongevejscentret. Her kan du se frem til at opleve et splinternyt kæledyrsunivers på 657 m², hvor du selvfølgelig kan finde foder og tilbehør til din hund, kat, fisk, fugl og gnaver samt få kyndig vejledning af personalet, der glæder sig til at byde indenfor," skriver Maxi Zoo selv i en pressemeddelelse.

Med adresseskiftet har Hørsholm fået et større og forbedret univers for byens kæledyr. Derudover har kæledyrsejere og dyreelskere fået flere spændende aktiviteter og arrangementer i butikken, velgørende indsamlinger samt gode råd om pasning og pleje. fortæller Maxi Zoo.

"Mit team og jeg glæder os meget til at flytte over i nye større lokaler, hvor vi samtidig får mulighed for at udvide butikkens sortiment. Derudover ser vi frem til at yde den altid gode rådgivning og dele endnu mere ud af vores store passion for alle byens søde kæledyr," fortæller Lea Lyphardt-Bech, der er butikschef i Maxi Zoo Hørsholm.